Matjaž Kek je pred 10 leti že vodil reprezentanco Slovenije na svoj rojstni dan. Pred desetletjem so Slovenci v Mariboru premagali Poljsko s 3:0 in začeli pisati izredno zgodbo, ki se je končala z SP-jem 2010 v Južni Afriki. Ali se zdaj zgodovina res ponavlja? Foto: www.alesfevzer.com

Ljubitelj džeza po nogometnem rock 'n' rollu priznava, da se bo resno lotil tudi rojstnodnevnega praznovanja. Uradno 58., po dramatični tekmi dveh preobratov z Izraelom pa postaran za deset let kar 68. rojstnega dne.

"V ponedeljek, oktobra, bomo pošteno zaružili, če bo treba. Pa saj smo že zdaj spodaj v slačilnici. Vsi smo krvavi pod kožo, brez zveze se je delati finega. Naj zaružijo, saj so si zaslužili," je slikovito sklenil zmagovito novinarsko konferenco Kek in se odpravil na proslavo v svojem prijateljskem krogu.

Lestvica in kombinatorika ga ne zanimata

Slovenija je septembra na zelenici v Stožicah proti Poljski in Izraelu osvojila vseh 6 točk in napredovala na 2. mesto kvalifikacijske skupine G. Do konca boja za Euro 2020 sta še dve reprezentančni akciji s po dvema tekmama: oktobra in novembra.

"Lahko vi gledate na lestvico, kolikor hočete. Jaz gledam proti Skopju in Severni Makedoniji. Verjemite mi, da me sploh ne zanima preštevanje in seštevanje. Skupina je neugodna in prihajamo v položaj, ko bo marsikaj odločalo," je glavni trener Slovenije zavrnil pojasnjevanje kombinatorike za zadnje štiri kroge boja za evropsko prvenstvo, ki bo naslednje poletje potekalo po vsej stari celini.

Zaradi poškodb prisiljen v menjave

"Videli smo, ko so pričakovanja večja, ko nisi več outsider, so se marsikomu zatresle noge. Ni bilo lahko, prvi dve menjavi (Bojan Jokić in Aljaž Struna) sta bili zaradi poškodb nepričakovani. Pri tem sem dolgo čakal, kaj bo s Krhinom in Verbičem, ki sta bila že čisto na koncu," je bil Kek odkrit, da so zgodnje poškodbe in slaba igra nekaterih posameznikov pokvarile načrte za slovensko igro.

"Fantom lahko samo čestitam za drugo zaporedno zmago na eni neverjetni tekmi. Četudi sem džezar, je bil to čisti rokenrol, a se je dobro izteklo. Vsi smo se zavedali, da do vodstva gostov nismo bili videti dobro. Povsem so nas zapeljala čustva. Brez enega taktičnega reda. Čista želja. Drugega nam ni preostalo. Morali smo na glavo, da smo popravili tisto do 60. minute," je Kek priznal, da je bila ponedeljkova prva nogometna ura neprimerno slabša od petkove proti Poljski.

Novinarska konferenca selektorja Keka po zmagi nad Izraelom

Trpeli, a se niso predali

Med 1. polčasom je Mariborčan burno spremljal tekmo in se ogromno jezil nad svojimi varovanci, zaradi njihovih napak. Najhuje ravno nekaj minut pred vodilnim golom. "Zavedal sem se, kaj nas čaka. Nekako nam je uspelo priti do polčasa in potem smo slabo začeli drugi polčas, dobili dva gola zunaj 16-m prostora. Vmes se je pa dogajalo. Menjati bi morali že v 30. minuti. Res smo trpeli. Nazadnje se ti pa mora zgoditi, imeti moraš tudi karakter. Marsikdo bi se pri 1:2 ulegel na tla in prejel še kakšen gol. A oni so kar napadali, četudi kdaj brezglavo," je krizne trenutke tekme z Izraelom opisoval selektor.

Tri tedne časa za dvig forme

"Vsekakor bo tekma šla v zgodovino reprezentance. Tukaj je še fenomenalna podpora s tribun. Bistvo tekme je bila zame neverjetna energija, volja, srce, kar govorim že ves čas. A hkrati je tekma pokazala tudi, koliko dela nas še čaka. Šest točk imamo, na kakšen način, se bo pozabilo. A da poudarim: zasluženo smo zmagali. Upam, da bodo čez tri tedne, ko se spet zberemo, nekateri fantje v boljšem stanju, s tem karakterjem in odnosom se da še marsikaj narediti," upa Kek, da se bodo nekateri reprezentanti v svojih klubih vrnili v reden igralni ritem. Naslednja tekma Slovence čaka čez točno mesec dni ‒ 10. septembra v prestolnici Severne Makedonije, tri dni pozneje pa domača tekma z Avstrijo.

"Dolgo smo čakali to odločnost, željo, ki je vedno krasila Slovenijo, in to smo danes dobili. Če pa gledam kot trener na tekmo, me zaboli glava," je bil (ne)zadovoljen Kek.

Natho in Zahavi povedla Izrael v vodstvo

Kurtić od grešnega kozla do odrešenika

Dvojno podobo nogometne Slovenije najbolj ponazari primer Jasmina Kurtića. V 63. minuti je globoko na slovenski polovici naredil grobo napako, podaril žogo gostom in najboljši strelec celotnih kvalifikacij Eran Zahavi je dosegel že 9. gol v boju za Euro 2020.

"Poglejmo si njegovo reakcijo ob tisti napaki. Zgodila se je 40 metrov od našega gola, četudi je bila res ta smrtonosna podaja skozi sredino. Mogoče je bilo danes prisotnega preveč strahu pred napakami, zato je zlasti na začetku manjkala odločnost. V organizaciji igre smo bili počasni, neodločni. Vseeno so na koncu napadalci zadeli. Res je, če ne bo fizične priprave, bomo na višjem nivoju imeli težave. A kot rečeno, če ima kdorkoli izmed nas težave, so to danes izničili Bezjak, Verbič ... Dobili smo Benjamina, četudi tekalno še ni pravi, saj se mu že predolgo vleče ta poškodba," vzrokih slabega začetka tekme in pozitvnih plateh pojasnil selektor.



Verbič Sloveniji zagotovil zmago

Z 11 točkami resno v igri za prvenstvo

"Slovenija daje gole. Res, da smo jih zdaj preveč dobili. Slovenijo je zdaj zanimiva tudi za gledati. Velika pričakovanja lahko prinesejo velika razočaranja, a tudi lepo zgodbo," je ponosni Kek razpredal o obujeni pozitivni podobi nogometne reprezentance Slovenije.

"Igralci so vrnili del pričakovanj javnosti, bilo je tudi veliko samopotrditve. Zdaj Slovenija ima 11 točk in je zdaj v igri za Euro. Vedno srce in volja ne bo zadosti. Delati moramo na kvaliteti igre, prepoznavnosti igre, na večji taktični odgovornosti, disciplini," je o nadaljnih korakih za dodatno izboljšanje poudaril Matjaž Kek, ki je preporodil izbrano vrsto. A za zdravico za opravljeno delo v kvalifikacijah, bo potrebno še zmagovati in osvajati točke v jesenskih dveh mesecih, pri čemer zdaj Slovenija brani vstopnico za Euro 2020.