Lionel Messi je v tej sezoni že osemkrat zadel s prostih strelov, dvakrat več kot kateri koli drug nogometaš iz najmočnejših petih lig v Evropi. Foto: Reuters

Gostje so si na Camp Nouu na prvi tekmi polfinala Lige prvakov priigrali kar nekaj lepih priložnosti, a to je bil še en večer Lionela Messija (3:0). Argentinski velemojster je v zadnjih letih že ničkolikokrat reševal in rešil Barcelono. Je prvi strelec in podajalec katalonskega velikana, igra katerega se vrti okoli nogometnega čarodeja iz Rosaria. Po odhodu Andresa Inieste je pred sezono prevzel kapetanski trak in po lanskem razočaranju v Ligi prvakov, ko je Barca izpadla po velikem preobratu proti Romi, je na predstavitvi moštva 16. avgusta na največjem stadionu v Evropi navijačem obljubil, da bo naredil vse, da njihovi ljubljenci šestič v klubski zgodovini stopijo na vrh stare celine.

"Mislim, da smo sestavili ekipo, nad katero smo lahko navdušeni. Z okrepitvami, ki so prišle, smo boljši, kot smo bili. Čeprav je bila lanska sezona z dvojno krono zelo uspešna, a imamo še nedokončane posle v Ligi prvakov. Izpad je zelo bolel. Obljubljamo, da bomo naredili vse, kar lahko, da to lovoriko znova prinesemo na Camp Nou," je tedaj zatrdil Messi, ki že dolgo ni bil videti tako motiviran in odločen, kot je letos na obračunih v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Slabih devet mesecev po izrečenem je blaugrano popeljal na prag finala Lige prvakov.



Klopp : Kakšen strel

In to v kakšnem slogu. Ko je Liverpool v drugem polčasu močno pritisnil in si priigral nekaj zrelih priložnosti, je Messi v 75. minuti najprej začel akcijo, po kateri je Luis Suarez stresel prečko, nato pa odbito žogo sprejel s prsmi in jo mirno pospravil v prazno mrežo. Sedem minut kasneje je potrdil svoje velemojstrstvo, ko je izsilil prekršek Fabinha, zatem pa s 25 metrov čudovito in neubranljivo žogo zavrtinčil mimo živega zidu v desni zgornji kot nemočnega Alissona Beckerja. Sijajen prosti strel je bil Messijev 600. gol v dresu Barce, dosegel pa ga je natanko 14 let po prvencu. V ekstazo je spravil skoraj 99.000 gledalcev, ki so se poklonili svojemu nogometnemu božanstvu.



Takole je Messi udaril v 82. minuti, ko je imenitno zadel za 3:0. Foto: Reuters

"Messi je s to predstavo pokazal, kako predan je temu klubu, soigralcem ... Dokazal je, kako odločen je in ekipa mu mora le slediti. On je naš pravi vodja," je Messijevo predstavo komentiral trener Barcelone Ernesto Valverde, nemški strokovnjak na klopi Liverpoola Jürgen Klopp, ki je že pred tekmo dejal, da je Argentinec zanj najboljši nogometaš vseh časov, pa je dodal: "V takih trenutkih je neustavljiv. Prostega strela nismo mogli braniti. Kakšen strel. On je sijajen nogometaš. Drugi zadetek Barcelone ni bil najlepši v Messijevi karieri, a je pokazal svojo kakovost, da je v pravem trenutku na pravem mestu. Že prej sem vedel, kako dober je in to smo znova videli. Če sem iskren, me ni presenetil."



Messi: Dvoboj še ni odločen

Gostje so na Camp Nouu dobro začeli tekmo in bili vse do vodilnega zadetka Barce konkretnejši. Tedaj je letos izvrstni Jordi Alba imenitno z leve podal v kazenski prostor, kjer je Luis Suarez utekel med osrednjima branilcema Virgilom van Dijkom in Joëlom Matipom ter iznajdljivo žogo preusmeril za hrbet Alissona. Liverpool je še odločneje pritisnil na začetku drugega polčasa in vse do Messijevih zadetkov nevarno ogrožal domača vrata, kjer pa je bil razpoložen drugi Barcin junak večera Marc Andre ter Stegen.



Nemec, ki prav tako blesti v tej sezoni, se je še posebej izkazal ob poskusih Jamesa Milnerja in Mohameda Salaha, ki je skupaj Sadiom Manejem – ta je najlepšo priložnost zamudil v prvem delu – povzročal katalonski obrambi največ težav. Egiptovski zvezdnik je pri zaostanku s 3:0 zadel še okvir vrat, sicer pa bi bila lahko Barcina zmaga celo še višja, saj so gostitelji v končnici srečanja izpeljali dva nevarna protinapada. Po Messijevi podaji se je veliko prostora odprlo rezervistu Ousmanu Dembeleju, ki pa je streljal naravnost v Alissona.



"Lahko bi zadeli še četrtič, a tudi to je zelo dober rezultat. Zavedamo se, da dvoboj še ni odločen. Anfield predstavlja izjemno zahtevno gostovanje. Z razpletom in igro na prvi tekmi smo zadovoljni. Liverpool je bil blizu zadetka v gosteh, ki veliko pomeni, a smo uspeli ohraniti mrežo nedotaknjeno, kar je velika prednost," je po tekmi razlagal Messi.



"Na Anfieldu so se že pisale posebne zgodbe"

Podobno kot je bil navdušen nad strelom Argentinca, je bil Klopp tudi nad predstavo svojih varovancev: "Kaj naj rečem? Zelo sem zadovoljen z igro, jasno pa ne z rezultatom. Toda takšen je nogomet in to moramo sprejeti. Ne štejejo ocene, ampak le rezultat in s tem se moramo sprijazniti. Štejejo goli, nasprotnik je dosegel tri, mi pa nobenega. Toda naša predstava je bila zares dobra. Fantje so odigrali odlično tekmo, a ekipa, kakršna je Barcelona, potrebuje le nekaj priložnosti, da odloči v svojo korist. Nasprotniki so dokazali, da imajo več izkušenj. To smo videli, ko so povsem zaustavili naš ritem."



V vratih Barce je bil zelo razpoložen Marc Andre ter Stegen. Foto: Reuters

"3:0 ni dober rezultat, a pred nami je še ena tekma in naši navijači bodo z nami," je dodal Klopp, ki ga v soboto čaka pomembno gostovanje v Newcastlu v krčevitem boju za naslov angleškega prvaka. Barca je državni naslov osvojila že minulo soboto. "Takšne stvari od Messija preprosto pričakuješ. Težko je sprejeti, a moramo strniti vrste in ostati pozitivni. Videli bomo, kako bo na Anfieldu. Dali bomo vse od sebe in na Anfieldu so se že pisale posebne zgodbe," optimističen ostaja Milner.



"Proti zelo dobremu tekmecu smo dosegli odličen izid. Nasprotnik je na začetku drugega polčasa močno pritisnil. Priigrali so si lepe priložnosti, a smo jih nekaj imeli tudi mi. Trpeli smo na trenutke, a smo obdržali mrežo nedotaknjeno. Pri moji ekipi mi je najbolj všeč, da se v težkih trenutkih zna odzvati. Pred nami je še 90 minut in vemo, kaj nas čaka," je pred povratnim obračunom, ki bo v torek v Liverpoolu, previden ostal Valverde.