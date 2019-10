Jordan Henderson in Mohamed Salah sta poskrbela za preobrat na Anfieldu in poln izplen točk nogometašev Liverpoola, ki so na vrhu prvenstvene lestvice ohranili šest točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Manchester Cityjem. Foto: Reuters

V ponovitvi finala Lige prvakov iz prejšnje sezone so na Anfieldu videli predvsem veliko prevlado Liverpoola, ki pa se je moral za zmago nad londonskim tekmecem pošteno potruditi, saj so se rdeči v zaostanku po Kanovem golu znašli še pred iztekom prve minute obračuna.

Takole je Harry Kane že po slabi minuti igre pospravil žogo za hrbet Alissona Beckerja. Foto: Reuters

Do odmora so nenehno pritiskali na vrata nasprotnika, mrežo so prek Hendersona uspeli zatresti šele v uvodnih minutah nadaljevanja, za preobrat je 15 minut pred koncem rednega dela srečanja z bele točke poskrbel Salah, ki je zelenico zaradi poškodbe zapustil v končnici.

Kane hitro utišal Anfield

Ljubitelji nogometa se na Anfiedu še niso vsi usedli na svoje sedeže, ko se je rezultat že spremenil! Namreč, še pred iztekom uvodne minute je Londončane v vodstvo popeljal Harry Kane. Heung-Min Son je sprožil z razdalje, žoga se je od domačega branilca Dejana Lovrena, ki je v osrčju obrambe zamenjal poškodovanega Joëla Matipa, odbila od vratnice nazaj v igralno polje, od koder je angleški reprezntančni napadalec hladnokrvo zadel z glavo za 0:1. Šok za gostitelje, nepopisno veselje za goste. Kane je tako postal tretji nogometaš, ki je na Anfieldu mrežo Liverpoola na tekmi Premier lige zadel v uvodni minuti. To je pred njim leta 1997 uspelo Mattu Elliottu za Leicester City in dve leti pozneje Olivierju Dacourtu v dresu mestnega tekmeca Evertona.

Tottenhamov vratar Paulo Gazzaniga je bil v izjemni dnevni formi. Z vrhunskimi obrambami je Liverpoolovim nogometašem povzročal sive lase, pri obeh zadetkih pa je bil sicer nemočen. Foto: Reuters

Nogometaši Tottenhama so večkrat izrazili nezadovoljstvo nad sojenjem glavnega sodnika Anthonyja Taylorja. Nad dosojeno 11-metrovko v 74. minuti niso imeli pretiranih pripomb, prekršek Serga Aurierja nad Sadiem Manejem je bil očiten. Foto: Reuters

Gazzaniga blestel z obrambami

Liverpoolčani so praktično ves prvi polčas oblegali vrata nasprotnika, v katerih pa je blestel čuvaj mreže Paulo Gazzaniga. Ta se je izkazal z nekaj zares izjemnimi obrambami, v 27. minuti je po strelih Mohameda Salaha in Roberta Firmina z dvojno obrambo preprečil izenačenje rdečih, nekaj trenutkov pozneje je njegove dlani z razdalje pošteno ogrel Trent Alexander-Arnold, izkazal se je še z izjemno obrambo, ko je po strelu z glavo iz bližine preprečil veselje Virgilu van Dijku. Gostje so na svoje priložnosti čakali iz redkih protinapadov, ki pa do odmora niso obrodili sadov.

Kapetan Liverpoola Jordan Henderson je v uvodnih minutah drugega polčasa izenačil izid na 1:1. Foto: Reuters

Henderson z levico za 1:1

Varovanci Jürgena Kloppa v nadaljevanju niso potrebovali veliko časa za izenačenje, v 52. minuti je po predložku z leve strani s polvolejem z levico Jordan Henderson zatresel malo mrežico. To je bil njegov prvi prvenstveni zadetek na Anfieldu po 1.414 dneh. Rdeči so se 'razleteli' na zelenici, začeli so vršiti vse hujši pritisk na vrata Londončanov, v 57. minuti je nevarno zapretil še Firmino, a je Gazzaniga njegov strel iz mrtvega kota čudežno zaustavil, dobro je bil postavljen tudi dve minuti pozneje ob strelu Georginia Wijnalduma.

Preobrat bo golu Salaha z bele točke

Tottenham je bil v povsem podrejenem položaju, varovanci Mauricia Pochettina si kakšnih resnejših priložnosti niso pripravili, ves čas so se morali braniti. To jim je dobro uspevalo do 74. minute, ko je Sadia Maneja v kazenskem prostoru od zadaj podrl Serge Aurier. Glavni sodnik Anthony Taylor, ki je bil blizu dogodka, je nemudoma pokazal na belo točko, s katere je za preobrat poskrbel Salah.

Mohamed Salah je z bele točke odločil zmagovalca na Anfieldu. Pozneje je senco na zmago vrgla njegova poškodba. Foto: Reuters

V zaključku tekme je Tottenham krčevito lovil izenačenje, ena izmed najlepših priložnosti se je v 89. minuti ponudila Dannyju Rosu, ki pa je žogo poslal krepko prek vrat. Pozneje sta poskusila še Heung-Min Son in Toby Alderweireld, a se mreža ni več zatresla. Foto: Reuters

Tottenham neuspešno lovil izenačenje

Po vodilnem zadetku so se gostitelji osredotočili na obrambo, Tottenhamu se je na sredini igrišča odprlo več prostora, v iskanju izenačujočega zadetka so Londončani začeli vršiti pritisk na Alissonova vrata, za vrhunec je poskrbel Danny Rose, ki je v 89. minuti lepo preigraval v kazenskem prostoru, nato pa z 11 metrov žogo poslal krepko čez gol. V 92. minuti se je priložnost ponudila še Sonu, a je njegov strel z levico Alisson zlahka zaustavil, v 94., zadnji minuti Taylorjevega dodatka je z glavo po predložku iz kota poskusil še Toby Alderweireld, a je ostalo pri 2:1.

Na Carrow Roadu je Manchester United premagal Norwich City s 3:1. Za rdeče vrage so zadeli Scott McTominay, Marcus Rashford in Anthony Martial, a veliko pozornosti je nase prevzel predvsem Norwichev vratar Tim Krul, ki je v prvem polčasu ubranil dve enajstmetrovki gostom z Old Trafforda. Zadnji vratar, ki je na eni tekmi Premier lige ubranil dve enajstmetrovki, je bil leta 2016 Maarten Stekelenbrug na obračunu med Evertonom in Manchester Cityjem. Foto: Reuters

Arsenal je bil po desetih minutah mestnega obračuna s Crystal Palaceom na lepi poti, vodil je že z 2:0, a so se gostje vrnili. Takole je izenačujoči zadetek za 2:2 dosegel Jordan Ayew. Foto: Reuters

Premier liga, 10. krog

Nedeljske tekme:

LIVERPOOL - TOTTENHAM 2:1 (0:1)

Henderson 52., Salah 75./11-m; Kane 1.

NEWCASTLE - WOLVERHAMPTON 1:1 (1:0)

Lascelles 37.; Otto 73.

RK: Longstaff 82./Newcastle United

ARSENAL - CRYSTAL PALACE 2:2 (2:1)

Sokratis 7., Luiz 9.; Milivojević 32./11-m, Ayew 52.

NORWICH - MANCHESTER UNITED 1:3 (0:2)

McTominay 21., Rashford 30., Martial 73.

Rashford (28.) in Martial (43.) sta za Man Utd zapravila 11-m. Obakrat je njun poskus ustavil vratar Tim Krul.

Sobotne tekme:

MANCHESTER CITY - ASTON VILLA 3:0 (0:0)

Sterling 46., De Bruyne 65., Gündogan 70.

RK: Fernandinho 87./Man. City



BRIGHTON - EVERTON 3:2 (1:1)

Gross 15., Maupay 80./11-m, Digne 94./ag; Webster 20./ag, Calvert-Lewin 74.



WATFORD - BOURNEMOUTH 0:0



WEST HAM - SHEFFIELD UNITED 1:1 (1:0)

Snodgrass 44.; Moussel 69.



BURNLEY - CHELSEA 2:4 (0:2)

Rodriguez 86., McNeil 89.; Pulisic 21., 45., 56., Willian 58.



Petkova tekma:

SOUTHAMPTON - LEICESTER 0:9 (0:5)

Chilwell 10., Tielemans 17., Perez 19., 39., 57., Vardy 45., 58., 90./11-m, Maddison 85.

RK: Bertrand 12./Southampton