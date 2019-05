Mariborčani so verjetno zadnjič zaigrali v taki enajsterici. Že na začetku priprav bo ekipa precej prevetrena. Foto: www.alesfevzer.com

V jesenskem delu so vijoličasti mleli tekmece in si nabrali velikih devet točk prednosti pred Olimpijo. Spomladi niso bili v pravi formi, a tudi Ljubljančani so si privoščili številne spodrsljaje, zato 15. naslov v samostojni Sloveniji ni bil ogrožen. Razlika na vrhu je ostala enaka.

Olimpija je bila v finalu pokala precej bolj motivirana, na sredini igrišča je imela bolj razpoložene igralce in Mariborčani so si priigrali malo priložnosti na lepo polni celjski Areni Z'dežele (2:1).

Milanič prepozno zamenjal Derviševića

Strateg Darko Milanič je v osrčje obrambe ob Sašo Ivkovića namesto Aleksandra Rajčevića postavil Alexandruja Cretuja. Ta poteza se ni izkazala za posrečeno, saj je bil 27-letni Romun izgubljen.

Na sredini igrišča je bil Amir Dervišević zelo nerazpoložen. Najboljši podajalec Prve lige je bil na igrišču vse do 67. minute, ko ga je zamenjal Marcos Tavares. Milanič bi se lahko za zamenjavo odločil že veliko prej, verjetno kar po koncu prvega polčasa.

"V garderobi smo se ob odmoru odkrito pogovorili. Derviševiću sem dal še nekaj minut v drugem polčasu, vendar se pri njem in tudi pri drugih igralcih na sredini igrišča ni prav nič izboljšalo. Niso bili zanesljivi, preveč so igrali nazaj, žoga je krožila prepočasi. Ta tekma nam je dala določene odgovore," je bil razočaran Milanič, ki je predčasno zapustil novinarsko konferenco po tekmi, saj so nogometaši Olimpije prišli po Safeta Hadžića in ga polili z vodo.

Znova bo treba ustvariti trdno obrambno linijo

"Obramba že nekaj časa ne deluje dobro. Prejeli smo kar nekaj zadetkov, ki niso značilni za našo ekipo. Čaka nas veliko dela po kratkem odmoru. Znova bo treba ustvariti trdno obrambno linijo. Zelo smo bili ranljivi na zadnjih tekmah, veliko stvari bo treba popraviti," je priznal 51-letni Izolan.

Po znižanju na 1:2 so zaigrali brezglavo

Mariborčani so šele po zaostanku z 0:2 zaigrali bolje. Od 75. minute naprej so imeli pobudo. Ko je v 91. minuti kapetan Tavares znižal na 1:2, se je zdelo, da bi lahko v osmih minutah sodnikovega dodatka celo izsilili podaljšek. Navijači obeh ekip so na igrišče zmetali številne bakle in tekma je bila večkrat prekinjena, morda bi lahko dodatek trajal še kakšno minuto več.

"Daljše prekinitve zaradi bakel nam niso pomagale. Ko smo zadeli na začetku sodnikovega dodatka, je bil tekmec preplašen. Takrat smo odigrali dve dolgi žogi in vrnili tekmeca v igro, saj je dobil zanesljivost nazaj. Nismo odigrali dovolj mirno. Pet minut smo izgubili po nepotrebnem. Ta ekipa ima veliko igralcev z veliko kilometrino in v takih trenutkih bi morali odigrati bolj mirno in kakovostno," je poudaril Milanič in dodal, da motiv ni bil glavna težava: "Vse smo naredili, da bi fantje bili maksimalno motivirani za to tekmo. Igrali so tisti nogometaši, ki so bili v tekmovalnem ritmu."

Dino Hotić in soigralci so imeli veliko težav s Tomislavom Tomićem, ki ima zares sijajen pregled nad igro. Foto: www.alesfevzer.com

Pihler bo finale Lige prvakov gledal v Egiptu

Razočaranje v taboru vijoličastih ni bilo preveliko, večina igralcev se že veseli dopusta.

"Olimpija nam je v letošnji sezoni povzročala ogromno težav, v naslednji sezoni bo treba to popraviti. Vsi bi si želeli, da bi bil premor zdaj malce daljši. Imeli bomo le devet dni dopusta. Večina igralcev gre v petek na dopust. Treba bo malce odmisliti nogomet," je razmišljal Aleks Pihler, ki bo odšel v Egipt, kjer si bo ogledal sobotni finale Lige prvakov z navijači Mohameda Salaha.

Na sredini igrišča je imela Olimpija premoč: "Vedeli smo, da sta Savić in Suljić najnevarnejša igralca Olimpije. Dali smo jim malo prostora in imeli smo takoj težave."

Tavares: Naš cilj je Liga prvakov

Tavares je dosegel edini zadetek za Mariborčane. Kapetan je poživil igro v napadu, a ni imel dovolj razpoloženih soigralcev.

"Nismo bili dovolj agresivni. Prehitro smo dobili prvi zadetek. Zabili smo le enkrat, in to je premalo za pokalni naslov. Dobili bomo nekaj zelo močnih okrepitev. Naš cilj je seveda znova Liga prvakov. Zdaj grem z družino v Izrael za en teden, da si spočijem," je poudaril najboljši strelec v zgodovini slovenske lige.

"Derbi je vedno nepredvidljiv. Olimpija je zdaj dvakrat zmagala, a vse se lahko spremeni že na naslednji tekmi," je dodal Tavares.

Hadžić še vedno neporažen proti Mariboru

Olimpija je v letošnji sezoni kar trikrat premagala Mariborčane, dobila je tudi obe prvenstveni tekmi v Ljudskem vrtu (2:1 in 3:0). Hadžić je na zadnjih dveh tekmah pripravil odlično taktiko in ostaja neporažen na derbijih.

Izvlekli so se proti Bravu in Domžalam

Vijolčasti, ki so pokal osvojili kar devetkrat, so bili v letošnji sezoni že pred finalom večkrat v velikih težavah. V osmini finala je novi prvoligaš Bravo vodil z 2:1 po 90 minutah igre. Najprej je na začetku sodnikovega dodatka izenačil Felipe Santos, v 95. minuti pa je za zmago zadel še Aleksander Rajčević.

V četrtfinalu so Domžalčani izgubili prvo tekmo v Ljudskem vrtu z 0:1, nato pa ob Kamniški Bistrici vodili že z 2:0. V 93. minuti je Cretu z glavo rešil Mariborčane, ki so nato z golom Jasmina Mešanovića celo izenačili in se prebili v polfinale.

Požeg Vancaš in Peričić bi prišla zelo prav že v finalu

Pokalno tekmovanje je morda malce postranskega pomena za Mariborčane, ki živijo za evropska tekmovanja. Priprave na prvi krog kvalifikacij za Ligo prvakov bodo začeli že 10. junija. Imeli bodo vlogo nosilca in seveda načrtujejo dolgo poletje na evropskih zelenicah.

V sredo so že predstavili nove okrepitve. Najboljši igralec Prve lige Rudi Požeg Vancaš bi jim zelo prav prišel že na finalni tekmi pokala. Prav tako dalmatinski branilec Špiro Peričić. Ekipo bo okrepil tudi Andrej Kotnik, športni direktor Zlatko Zahovič pa je že sporočil, da ima še enega asa v rokavu.