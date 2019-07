Zahovič je tri tekme prepovedi dobil zaradi nešportnega vedenja do glavnega sodnika Dejana Balažiča, saj mu je s telesom oviral pot v garderobo, tako da je med njima prišlo do kontakta.

Športni direktor Maribora Zlatko Zahovič tri tekme ne bo smel sedeti na klopi vijoličastih. Foto: www.alesfevzer.com

Poleg tega je Zahovič žalil sodnika Balažiča in se nešportno vedel do delegata, je še zapisal disciplinski sodnik. V obeh primerih je Kitel upošteval pisno izjavo Maribora kot olajševalno okoliščino. Vijoličasti so tekmo proti Triglavu izgubili z 1:2, po njej pa so se pritožili zaradi po njihovem mnenju napačnih sodniških odločitev.

Maribor mora plačati še 600 evrov kazni

Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev – žaljivega skandiranja sodnikom ter žaljivega izražanja o NZS-ju – je Kitel Mariboru naložil 500 evrov kazni. Še dodatnih 100 evrov pa zaradi nespoštovanja medijskega protokola, saj se predstavniki Maribora niso udeležili novinarske konference po tekmi.

Ob 18.00 Aluminij gosti Triglav

Sicer pa drugi krog danes odpirata Aluminij in Triglav. Tekma se bo začela ob 18.00. V nedeljo boste v neposrednem prenosu na TV Slovenija 2 in na MMC-ju lahko spremljali obračun med Olimpijo in Domžalami.

NOGOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 2. krog

Danes ob 18.00:

ALUMINIJ - TRIGLAV

Sobota ob 18.00:

CB24 TABOR SEŽANA - CELJE

Ob 20.15:

RUDAR - MARIBOR

Nedelja ob 18.00:

MURA - BRAVO

Ob 20.10:

OLIMPIJA - DOMŽALE

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.