Na tekmi, ki so jo v mnogočem zaznamovale nekatere čudne sodniške odločitve, so Argentinci povedli v 12. minuti, ko je Lionel Messi podal do Sergia Agüera, ta pa je zadel za 1:0.

Argentinci s "krožnikom" in medaljami za tretje mesto. Foto: Reuters

"Petelina" Messi in Medel izključena

Deset minut pozneje je nase s samostojno akcijo in zadetkom opozoril Paulo Dybala. V 37. minuti pa sta obe ekipi ostali brez enega igralca. Gary Medel in Messi sta se zapletla v spor, sodnik pa je oba izključil. Predvsem po mnenju Argentincev je bila odločitev prestroga.

Lionel Messi in Gary Medel sta bila zaradi medsebojnega obračunavanja izključena. Foto: Reuters

Za novo razburjenje je sodnik poskrbel v 59. minuti, ko je dosodil najstrožjo kazen za Čile, čeprav so gavči menili, da je bil prekršek storjen zunaj kazenskega prostora. Toda odločitev je ostala in Arturo Vidal je zmanjšal zaostanek na 1:2.

To pa je bilo vse, kar so Čilenci zmogli v sicer dokaj grobi predstavi in po kateri so po letu 1999 spet končali prvenstvo na četrtem mestu. Argentinci so bili nazadnje tretji leta 1989.

Za naslov Brazilija in Peru

V nedeljo ob 22. uri po slovenskem času pa bosta Brazilija in Peru v Riu de Janeiru odločila, kdo je najboljši v Južni Ameriki. Brazilci so že pred prvenstvom veljali za favorite, v polfinalu pa so z 2:0 izločili večnega tekmeca Argentino. Peru pa je presenetil dvakratne zaporedne prvake Čilence, izločil jih je s 3:0. V skupinskem delu so Brazilci Perujce odpravili kar s 5:0. Od petega do 12. mesta si sledijo Kolumbija, Urugvaj, Venezuela, Paragvaj, Japonska, Katar, Ekvador in Bolivija.

NOGOMET

46. COPA AMERICA

FINALE

Finale, nedelja ob 22.00 (Rio):

BRAZILIJA - PERU

Za tretje mesto (Sao Paulo):

ARGENTINA - Čile 2:1 (2:0)

Agüero 12., Dybala 22.; Vidal 59./11-m

RK: Messi 38.; Medel 37.

Polfinale:

BRAZILIJA - Argentina 2:0 (1:0)

Gabriel Jesus 19., Firmino 71.

Čile - PERU 0:3 (0:2)

Flores 21., Yotun 38., Guerrero 90.

Vargas je v 90. minuti zastreljal 11-m za Čile.