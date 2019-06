Argentina kljub svetovno znanim napadalcem niti na drugi tekmi Cope Americe ni dosegla gola iz igre. Foto: Reuters

Glede na tekmo proti Kolumbiji, ki so jo gavči izgubili z 0:2, so v udarni enajsterici nastale štiri spremembe. Začeli so Milton Casco, Roberto Pereyra, Rodrigo de Paul in Lautaro Martinez, ki se mu je v napadu pridružil Lionel Messi.

Sprememba sistema v 4-4-2 Argentincem ni prinesla praktično ničesar. Tako kot proti Kolumbijcem so se še vedno mučili z ustvarjanjem priložnosti. Prvi strel na gol nasprotnika je v 34. minuti sprožil Messi, a je njegov prosti strel vratar Paragvaja rutinsko zaustavil.

Paragvaj je povedel v 37. minuti, ko je Franca Armanija premagal Richard Sanchez. Ob polčasu je v igro vstopil Sergio Agüero. Prav on je v 52. minuti v kazenskem prostoru našel Martineza, ki je zadel prečko.

Rešitev je za Argentince prišla v 57. minuti, ko je v kazenskem prostoru z roko igral Ivan Piris. Enajstmetrovko je v zadetek spremenil Messi.

Pet minut pozneje si je najstrožjo kazen po prekršku Nicolasa Otamendija prislužil tudi Paragvaj, vendar je Armani zaustavil strel Gonzaleza. Nekaj trenutkov pozneje je najlepšo priložnost do konca tekme zapravil Martinez, ki ga je v 67. minuti zamenjal Angel di Maria. Paragvaj je do konca zlahka ohranil neodločen izid.

V Argentini je novo medlo igro moške reprezentance zasenčila velika vrnitev ženske ekipe na svetovnem prvenstvu v Franciji. Argentinke so proti Škotski še v 74. minuti zaostajale z 0:3, a jim je do konca uspelo izid izenačiti. Kljub temu imajo malo možnosti za napredovanje, saj so kot tretjeuvrščena ekipa zbrale le dve točki.

Skupina B, 2. krog:

KOLUMBIJA - KATAR 1:0 (0:0)

Zapata 86.

ARGENTINA - PARAGVAJ 1:1 (0:1)

Messi 57./11-m; Sanchez 37.

3. krog, nedelja ob 21.00:

KATAR - ARGENTINA (Porto Alegre)

KOLUMBIJA - PARAGVAJ (Salvador)

Vrstni red: Kolumbija 6, Paragvaj 2, Katar in Argentina po 1 točko.