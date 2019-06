Napadalec Freiburga Gian-Luca Waldschimdt je najboljši igralec evropskega prvenstva v Italiji. Dosegel je že sedem zadetkov. Foto: Reuters

Selektor Stefan Kuntz je že pred dvema letoma osvojil zlato medaljo. V ekipi so ostali Levin Öztunali, Mahmoud Dahoud, Waldemar Anton in Nadiem Amiri, ki so se veselili naslova že pred dvema letoma, tudi tokrat pa so nosilci igre. V napadu blesti Gian-Luca Waldschimdt, ki je dosegel že sedem golov. Tokrat je dosegel odločilni zadetek v 90. minuti.

Nadiem Amiri je učinkovito zaključil protinapad v 21. minuti. Foto: Reuters

Amiri premešal obrambo Rumunov

Nemci so povedli v 21. minuti,. ko so izvedli protinapad. Nadiem Amiri je premešal obrambo Romunov in z diagonalnim strelom s 17 metrov z desno nogo zatresel mrežo.

Videosodnik posredoval - Romuni izenačili z bele točke

V nadaljevanju so prevladovali Romuni. V 26. minuti je branilec Timo Baumgartl v kazenskem prostoru podrl Ianisa Hagija. Sodnik Orel Grinfeld je pokazal, da se igra nadaljuje, George Puscas pa je z osmih metrov zadel vratnico. Posredoval je videosodnik in Puscas je z bele točke izenačil.

Nemci niso našli rešitve za Puscasa

Minuto pred odmorom je Andrei Ivan z leve strani podal pred vrata, kjer je sijajni Puscas z glavo matiral vratarja Alexandra Nübla. V četrti minuti sodnikovega dodatka je imel Puscas še eno veliko priložnost, njegov nevaren strel z glavo pa je Nübel s parado odbil v kot.

Izjemni Waldschmidt zrežiral preobrat

Na začetku drugega polčasa so Nemci pritisnili. V 51. minuti je Hagi v kazenskem prostoru povlekel Dahouda za dres. Z bele točke je izenačil Waldschmidt.

Nemci so stopnjevali pritisk, priložnosti so se vrstile. Rezervist Lukas Nmecha si je odlično zaustavil žogo na prsih, a je z osmih metrov streljal visoko prek vrat. V zadnji minuti so imeli Nemci prosti strel z 20 metrov. Amiri je nastavil žogo za Waldschmidta, ki je močno straljel z levico, živi zid Romunov se je raztegnil in žoga se je od vratnice odbila v mrežo.

Amiri potrdil zmago s prostega strela

V 92. minuti je Nmecha že krenil sam proti vratom Romunije, Alexandru Pascanu pa ga je tik pred kazenskim prostorom potegnil za dres in prejel rdeči karton. Žogo si je nastavil Amiri in jo z 20 metrov poslal prek živega zidu v mrežo.

George Puscas je bil neustavljiv v prvem polčasu. Hat-trick mu je preprečil vratar Alexander Nübel z izjemno parado v sodnikovem dodatku. Foto: Reuters

Kuntz: Ključna je bila obramba Nübla, ki je preprečil 1:3

"Tako visokih temperatur moji varovanci še niso doživeli. V taki savni sem igral leta 1994 na svetovnem prvenstvu v Dallasu. Naš preobrat v drugem polčasu je res izjemen, saj smo se prvič na tem prvenstvu znašli v zaostanku. Ključna je bila obramba Nübla, ki je ob koncu prvega polčasa preprečil 1:3. Zelo sem zadovoljen z igro v drugem polčasu, ko smo dokazali, da smo prava ekipa. Sestavili smo pravi mozaik in v težkih trenutkih se to pokaže," je bil navdušen trener Kuntz, ki je bil eden izmed junakov evropskega prvenstva leta 1996 v Angliji.

V drugem polfinalu se bodo srečali Španci in Francozi. Finale bo v nedeljo ob 20.45 v Vidmu.

Polfinale, Bologna:

NEMČIJA - Romunija 4:2 (1:2)

Amiri 21., 94., Waldschmidt 51./11-m, 90.; Puscas 27./11-m, 44.

RK: Pascanu 92./Romunija

Nemčija: Nübel, Klostermann, Tah, Baumgartl, Mittelstädt, M. Eggestein (88./Maier), Neuhaus (79./Nmecha), Dahoud (95./Koch), Öztunali, Waldschmidt, Amiri.

Romunija: Radu, Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan, Baluta, Cicaldau (69./Ciobanu), Man, Hagi, Ivan (55./Coman), Puscas (87./Petre).

Sodnik: Orel Grinfeld (Izrael)

Ob 21.00 (Reggio Emilia):

ŠPANIJA - FRANCIJA

Finale bo v nedeljo ob 20.45 v Vidmu. Prenos na TV SLO 2/MMC-ju.