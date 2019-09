Maribor bo zdaj vse sile usmeril v državno prvenstvo. Foto: EPA

Četrta sezonska epizoda nogometnega podkasta Žoga je okrogla je zbrala ustaljeno omizje: poleg voditelja Luke Petriča so debatirali še Gorazd Nejedly s časopisa Delo ter Boštjan Janežič in Jože Pepevnik iz športnega uredništva Radia Slovenija.

Nogometni novinarji so se najprej dotaknili mariborskih predstav v evropskih kvalifikacijah. Vijoličasti so znova od vseh slovenskih klubov v Evropi vztrajali najdlje, prejšnji teden pa izpadli po domačem remiju z 2:2 proti favoriziranemu bolgarskemu Ludogorcu.

Igralci potrebujejo čas za uigravanje

"V skupnem seštevku je Maribor dosegel maksimum. Več ne bi bilo pošteno do nogometa. Je pa opazen trend, da pri 0:0 ekipe igrajo na ta rezultat. Tiste, ki hočejo napredovati, igrajo tako. Crvena zvezda v zadnjih dveh krogih kvalifikacij za ligo prvakov ni zmagala na nobeni tekmi, pa je napredovala. Ekipe, ki hočejo napredovati, ne igrajo nogometa. Tudi Maribor je v tej skupini. Ni izzivanja sreče oziroma nesreče," je poudaril Nejedly, Pepevnik pa del razlogov za mariborsko neuvrstitev v skupinski del evropskega tekmovanja vidi tudi v nekoliko spremenjeni kadrovski politiki kluba z Mladinske, ki je tokrat glavnino novincev namesto pozimi pripeljal v poletnem prestopnem roku: "Ravno ta spremenjen način kadrovanja je morda ponagajal Mariboru. Nekaj nogometašev je bilo takoj vrženih v vodo. Prej so se nogometaši zaradi zimskega kadrovanja lahko pol leta privajali na ekipo, okolje, tokrat pa je moral npr. Špiro Peričić takoj zaigrati na najpomembnejših tekmah."

Požeg Vancaš ima potezo več

V vijoličastem iz tekme v tekmo boljši vtis pušča Rudi Požeg Vancaš. Lani najboljši posameznik domačega prvenstva je poleti Celje zamenjal za Maribor, Janežič o Belokranjcu meni: "Dolgo se je ogreval po poškodbi. Ujel je kontinuiteto, dobro igra, ima potezo več. V primerjavi z lansko evropsko sezono je bilo veliko novincev v prvi enajsterici in težko mu je bilo takoj prevzeti napadalne vloge, kjer je bil Maribor najaktivnejši na poletni tržnici."

Mandarić pomeni sedmico

V domačem prvenstvu Maribor za rivalom, ljubljansko Olimpijo, zaostaja za pet točk. Zeleno-beli so sicer v zadnjih dneh prestopnega roka ostali brez nekaj pomembnih nogometašev, Asmirja Suljića so domnevno izgubili po prekinitvi pogodbe in zanj niso prejeli odškodnine. "To je uganka. Verjetno je v klub padel kak evro, je pa tudi res, da je bil med dražjimi igralci in je Olimpija v najslabšem primeru privarčevala kakšnih 150.000 evrov. V klubu so finančne težave. Mandarić ne skriva, da je v odhajanju, a ima problem, kako oditi kot gospod, za kakršnega se je tudi pokazal v večjem delu obdobja pri Olimpiji. Verjamem, da išče ustreznega kandidata oz. podobnega norca, da bi stopil na to ladjo in z milijoni vzdrževal Olimpijo, kar je štiri leta počel Mandarić. Za marsikoga v klubu je vsak mesec padla sedmica, zdaj se bodo morali zadovoljiti s štirico ali petico," je v loterijskem žargonu stanje v Ljubljani pokomentiral Nejedly.

Pomembni tekmi za reprezentanco

Poleg Maribora in Olimpije je bilo veliko govora tudi o vodilnem Aluminiju, med tematikami pa se je znašla reprezentanca, ki bo v naslednjih dneh na domačih tekmah proti Poljski in Izraelu iskala pomembne kvalifikacijske točke. O dilemah selektorja Matjaža Keka Janežič razmišlja: "Za igralci iz Italije sta samo dva kroga, Kurtić je odigral le eno tekmo. Krhin v Franciji ni igral zaradi poškodbe ... Treba bo najti nekaj na sredini igrišča. Morda je rešitev Denis Popović, ki veliko igra, a njegov Zürich izgublja. V obrambi bosta verjetno začela Mevlja in Struna. Kek štoperjev ne menja čez noč. Ne verjamem, da bi zamenjal branilski par, ne glede na igralni čas in formo v klubih."

Omizje se je za konec dotaknilo še tujega klubskega nogometa, pod drobnogledom so bili derbiji, s katerimi je postregel pretekli konec tedna. Vabljeni k poslušanju (kliknite na spodnjo sliko).