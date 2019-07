Zdravko Mamić, ki ima dolgo zgodovino škandalov in izbruhov, je pobegnil v svojo drugo domovino Bosno in Hercegovino, da bi se ognil sicer še nepravnomočni obsodilni sodbi. Foto: Reuters

Sportnews.hr je pisal, da Mamić, ki slavi 60. rojstni dan in je trenutno v Međugorju v Bosni in Hercegovini, prevzema Olimpijo. Zapisali so, da je po njihovih informacijah Mamić dogovorjen z Milanom Mandarićem, v klub pa vstopa z italijanskimi partnerji. Dodali so, da se bo zamenjala vsa uprava kluba in vse strokovno vodstvo, ostal bo le športni direktor Fabijan Komljenović, ki je pred prihodom v Ljubljano deloval pri Dinamu.

Govorice so v Ljubljani zanikali. "Zgodba, ki so jo včeraj objavili na hrvaškem medijskem portalu sportnews.hr o tem, da naj bi NK Olimpija prevzel Zdravko Mamić, sodi v kategorijo navadnih 'fake news' medijskih produktov. Ključne trditve, zapisane v članku, ki so ga prevzeli tudi nekateri mediji v Sloveniji in v regiji, so neresnične in so namenjene izključno zavajanju javnosti, zato si ne zaslužijo resnega komentarja. Povsem razumljivo je, da so dogajanja v NK Olimpija zanimiva tudi za ustvarjalce različnih "privlačnih medijskih zgodbic", a tudi take zgodbice bi morale vsebovati vsaj kanček resnice, ki ga v omenjeni objavi na sportnews.hr ni. Vse relevantne informacije, povezane z delovanjem NK Olimpija in prihodnostjo kluba, bomo sporočili pravočasno in po uradni poti," so zapisali pri Olimpiji.

Bo Nardin kmalu novi lastnik Olimpije?

Italijan Gabriele Nardin, ki si je v nedeljo v živo ogledal tekmo Bravo ‒ Olimpija, je v pogovoru za Ekipo SN medtem dejal, da sta z Mandarićem "dogovorjena za prevzem in da gre le še za formalnosti, le še za urejanje dokumentov". Nardin naj bi tako kmalu postal novi lastnik Olimpije.

Jasno je, da je pred vrati Mandarićev odhod iz Olimpije, kar srbski poslovnež sicer že nekaj časa načrtuje. "Iskreno rečeno, razmišljam o tem. Zato se tudi govori o tem. To ni skrivnost. Vedno sem rekel, da zaključim to svojo epizodo, kot sem obljubljal občinstvu in javnosti, ko bo prišel čas za to. Prišel bo ta dan, ko bom dal Olimpijo v druge roke. Razmišljam, da bi se po poletju umaknil," je v intervjuju za MMC dozdajšnji predsednik Olimpije povedal februarja.