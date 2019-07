Divock Origi te dni že pridno trenira na Melwoodu. Odločitev o podaljšanju pogodbe ni bila težka, še posebej ob dejstvu, da mu je Jürgen Klopp za novo sezono obljubil več igralnega časa. Foto: EPA

V Wolfsburgu se mu ni izšlo. Ko se je vrnil, je razmišljal o tem, da bi zapustil naš klub. Nato pa je začel rasti, rasti in rasti. To si lahko opazil na treningih. Dosegel je res nekaj neprecenljivih zadetkov. Jürgen Klopp

24-letni Belgijec je v prejšnji sezoni pustil neizbrisen pečat v klubski zgodovini s tremi neprecenljivimi zadetki (iz vsega treh strelov na gol!) v Ligi prvakov, s katerimi je Liverpool najprej v polfinalu na neverjeten način izločil Barcelono (4:3), v madridskem finalu pa še potrdil šesti evropski naslov proti Tottenhamu (2:0).

Napadalec, ki so ga rdeči konec julija 2014 za 12,6 milijona evrov pripeljali iz Lilla, je za Liverpool na 98 uradnih tekmah (več kot polovico jih je začel na klopi) dosegel 28 zadetkov. V sezoni 2014/15 je bil posojen v Lille, v sezoni 2017/18 pa v Wolfsburg.

"Tu sem se vedno dobro počutil. Tu sem naredil pomembne korake v svoji karieri. V klub sem prišel z 19 leti, tu sem postal mož," je po podpisu večletne pogodbe brez odkupne klavzule dejal Origi, ki se je Liverpoolovim navijačem med drugim v srca v prejšnji sezoni usidral tudi z zmagovitim golom v 96. minuti na vročem mestnem derbiju proti Evertonu.

"Gre za zgodbo, ki jo lahko spiše le nogomet. V Wolfsburgu se mu ni izšlo. Ko se je vrnil, je razmišljal o tem, da bi zapustil naš klub. Nato pa je začel rasti, rasti in rasti. To si lahko opazil na treningih. Dosegel je res nekaj neprecenljivih zadetkov. Je odličen igralec in res smo veseli, da ga imamo," je še dodal trener rdečih Jürgen Klopp.