Gonzalo Higuain, Alex Sandro in Cristiano Ronaldo so se v elegantnih oblačilih sprehodili po zelenici stadiona Wanda Metropolitano. Foto: Reuters

Trener francoskih prvakov Thomas Tuchel ima velike težave, saj so vsi udarni napadalci odstotni. Kylian Mbappe in Edinson Cavani sta se poškodovala 25. avgusta na prvenstveni tekmi proti Toulousu, zdravniška služba pa ju ni mogla pravočasno pripraviti na derbi skupine A. Mbappe ima poškodbo mišice, Cavani pa ima težave s kolkom.

Zaradi suspenza bo manjkal tudi brazilski zvezdnik Neymar. Zelo verjetno bosta začela Mauro Icardi in Maxim Choupo-Moting.

Diego Simeone je bil besen po porazu v Torinu z 0:3 sredi marca. Foto: Reuters

Tuchel: Zdi se mi, da je Benzema že 25 let v napadu Reala

"Ta tekma ne bo odločilna za razplet skupine. Lanski izpad smo že pozabili, imamo veliko več izkušenj in prepričan sem, da bomo ne glede na vse težave odigrali zelo agresivno. Zelo dobro seveda poznam igralce Reala. Karim Benzema je eden najbolj podcenjenih nogometašev. Zdi se mi, da je že 25 let v napadu Reala," se je malce pošalil Tuchel.

Zidane bo stavil na Hazarda in Bala

Tudi Zinedine Zidane ima nekaj skrbi. Marcelo, Luka Modrić, Isco in Marco Asensio so poškodovani, Nacho in Sergio Ramos pa sta kaznovana. V začetni postavi bosta zelo verjetno Gareth Bale in Eden Hazard.

"Hazard je zdaj opravil dovolj treningov in pripravljen je za 90 minut. Vedno sem ga rad opazoval na igrišču, saj je igralec, ki naredi razliko. Prav zaradi tega smo ga pripeljali v Madrid. Pred njimje svetla prihodnost v našem klubu. Seveda ima PSG kar nekaj poškodovanih zvezdnikov, vendar ima širok kader in na igrišču bodo poslali zelo močno postavo," je pojasnil Zidane, ki je z Realom osvojil tri zaporedne naslove evropskega prvaka (2016-18).

Zinedine Zidane ni bil zadovoljen s sobotno tekmo proti Leganesu in pričakuje pravi obraz svojih varovancev na Parku princev. Foto: Reuters

Stara dama se vrača v Madrid

Na stadion Wanda Metropolitano znova prihaja Juventus. 20. februarja letos je Atletico na prvi tekmi osmine finala ugnal Torinčane z 2:0, zadela sta Jose Maria Gimenez in Diego Godin. Na povratni tekmi je stara dama zmagala kar s 3:0. Jana Oblaka je trikrat matiral Cristiano Ronaldo.

Srečanje Stojanovića in Iličića v Zagrebu

Nogometaši Atalante bodo v sredo zvečer debitirali v Ligi prvakov v Zagrebu. Dinamo že sedmič igra v skupinskem delu. Na Maksimiru se bosta srečala slovenska reprezentanta Petar Stojanović in Josip Iličić.

Skupina A, sreda ob 18.55:

CLUB BRUGGE - GALATASARAY

Ob 21.00:

PARIS SG - REAL MADRID

Verjetni postavi:

Paris SG: Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Gueye, Verratti; Di María, Icardi, Choupo-Moting.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, James Rodreguez, Bale, Benzema, Hazard.

Sodnik: Anthony Taylor (Anglija)

Skupina B, ob 18.55:

OLYMPIACOS - TOTTENHAM

Ob 21.00:

BAYERN - CRVENA ZVEZDA

Skupina C, ob 21.00:

ŠAHTAR - MANCHESTER CITY

DINAMO ZAGREB - ATALANTA

Skupina D, ob 21.00:

ATLETICO MADRID - JUVENTUS

Verjetni postavi:

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savić, Gimenez, Lodi, Koke, Níguez, Llorente, Lemar, Felix, Diego Costa.

Juventus: Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Khedira, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi, Higuaín, Ronaldo.

Sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska)

BAYER LEVERKUSEN - LOKOMOTIV MOSKVA