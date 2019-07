Brazilija je še drugič na turnirju dobila dvoboj s Perujem. Foto: Reuters

Po letu 2007 so Brazilci znova najboljši v Južni Ameriki. V Rio de Janeiru so upravičili vlogo favoritov in še drugič na turnirju premagali Peru, ki ostaja pri dveh naslovih. Nazadnje je bil prvak leta 1975. Prvi medsebojni dvoboj na letošnji Copi so v skupinskem delu Brazilci dobili s kar 5:0. Brazilija je petič gostila Copo, na vseh prvenstvih pa je slavila domača reprezentanca.

Brazilija je imela večino časa niti igre v svojih rokah, priigrala pa si je tudi več priložnosti, znova pa je bila zelo zanesljiva domača obramba, ki je nasploh blestela na celem turnirju. Perujska mreža se je prvič zatresla v 15. minuti, ko je po dolgi podaji kapetana Danija Alvesa, ki je dodal novo lovoriko v že tako bogato osebno zbirko, na desni strani žogo dobil Gabriel Jesus. Napadalec je mojstrsko "zavrtel" Miguela Trauca in nato poslal predložek v kazenski prostor, kjer je perujska obramba "pozabila" na odkritje letošnje Cope Evertona, ki je povedel Brazilijo v vodstvo.

V 44. minuti je Peru izenačil. V brazilskem kazenskem prostoru sta kombinirala Christian Cueva in Edison Flores, nato pa je žoga v roko zadela Thiaga Silvo. Čilski sodnik Roberto Tobar je po ogledu videoposnetka potrdil najstrožjo kazen za Peru, ki jo je zanesljivo izvedel najboljši strelec v zgodovini te izbrane vrste Paolo Guerrero. Toda še pred koncem polčasa so petkratni svetovni prvaki znova povedli. Tekel je že sodniški dodatek, ko je Roberto Firmino priboril žogo, nato pa je izvrstno prodrl Arthur in podal osamljenemu Gabrielu Jesusu, ki je premagal Pedra Galleseja.



Zadnjih 20 minut so Brazilci ostali na kultni Maracani ostali z igralcem manj, saj je drugi rumeni karton dobil Gabriel Jesus. Toda predčasna pot pod v slačilnico napadalca, ki je sodeloval pri prvih dveh golih, se gostiteljem ni poznala. Osvojitev lovorike je potrdil rezervist Richarlison v 90. minuti, ko je uspešno izvedel enajstmetrovko. V kazenskem prostoru je Evertona podrl Carlos Zambrano, Tobar pa je svojo odločitev znova potrdil s pomočjo VAR-a. Richarlison se je v zasedbo novih južnoameriški prvakov vrnil, potem ko je prebolel mumps.



Finale (Rio):

BRAZILIJA - Peru 3:1 (2:1)

Everton 15., Gabriel Jesus 45., Richarlison 90./11-m; Guerrero 44./11-m

RK: Gabriel Jesus 70./Brazilija



Za tretje mesto (Sao Paulo):

ARGENTINA - Čile 2:1 (2:0)

Agüero 12., Dybala 22.; Vidal 59./11-m

RK: Messi 38.; Medel 37.