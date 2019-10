62.271 gledalcev je do zadnjega kotička napolnilo Veltins Areno. Porurski derbi ima dolgoletno tradicijo in prestižen pomen. Težko je nogometašem hoditi po mestu, če izgubijo derbi, zbadljivke padajo na vsakem koraku. Tekma se je začela z nekajminutno zamudo, saj so navijači Borussie prižgali številne bakle. Foto: Reuters

Lucien Favre je po porazu v Ligi prvakov proti Interju v Milanu z 0:2 poslušal številne kritike. Borussia nikakor ne najde prave igre in oddala je že veliko točk, ki bodo maja prišle še zelo prav v boju za naslov.



Sane v prečko, Serdar v vratnico

Schalke je imel v prvem polčasu dve veliki priložnosti. V 28. minuti je Salif Sane z glavo stresel prečko po podaji iz kota. Šest minut zatem je Suat Serdar zadel še notranji del vratnice, potem ko je prišel do strela po veliki napaki Matsa Hummelsa. Navijači modrih so se lahko le držali za glavo.



V 47. minuti je z glavo zapretil še Guido Burgstaller, a je Raphael Guerreiro žogo odbil še pred golovo črto. Črno-rumeni so bili razglašeni, napake so si sledile ena za drugo, tudi podaje na nekaj metrov so končale v avtu.



Guido Burgstaller, ki je 7. junija v Celovcu dosegel edini gol proti Sloveniji, se je lahko le prijel za glavo. Schalke je bil za razred boljši, a je osvojil le točko. Foto: Reuters

Wagner: Nogomet ni boks

"Nogomet pač ni boks, kjer na koncu odločajo točke sodnikov. Mi bi jih tokrat dobili precej več," je tekmo slikovito opisal trener Schalkeja David Wagner, ki je preporodil ekipo iz Gelsenkirchna.



Bavarci ne ujamejo zmagovitega ritma

Bayern ima v Ligi prvakov po treh krogih maksimalnih devet točk, v prvenstvu pa ne blesti. Po porazu proti Hoffenheimu (1:2) in remiju v Augsburgu (2:2) so se izbranci Nika Kovača mučili tudi proti Unionu iz Berlina.



Pavard kaznoval veliko napako vratarja Gikiewicza

Bavarci so povedli v 13. minuti, ko je vratar Uniona Rafal Gikiewicz zelo slabo izbil žogo po predložku z desne strani, poslal jo je naravnost na nogo Benjamina Pavarda. Francoski branilec je z roba kazenskega prostora zatresel mrežo.



Robert Lewandowski je na devetih tekmah dosegel že 13 golov. V takem ritmu je v nevarnosti tudi "večni" rekod Gerda Müllerja. "Bomber der Nation" je v sezoni 1971/72 zabil kar 40 golov. Foto: Reuters

Nov izjemen rekord Lewandowskega

Serijski nemški prvaki niso briljirali, po uri igre pa so povedli z 2:0. Robert Lewandowski je v prodoru zadel Felixa Kroosa, žoga se je odbila naravnost na desno nogo Poljaka, ki jo je rutinirano poslal v desni spodnji kot.



Lewandowski je zadel na vseh devetih prvenstvenih tekmah, kar je nov rekord Bundeslige. "To je res nekaj posebnega. Zelo sem ponosen, da mi je uspel ta rekord," je bil nasmejan sijajni napadalec.



Neuer obranil eno enajstmetrovko, druge pa ni uspel

Po uri igre je Ivan Perišić v kazenskem prostoru igral z roko. Oglesil se je videosodnik in gostje so imeli na voljo najstrožjo kazen. Sebastian Anderson ni uspel ukaniti Manuela Neuerja, ki se je izkazal s parado.



Štiri minute pred koncem je Pavard v kazenskem prostoru podrl Sebastiana Polterja, ki je kar sam izvedel enajstmetrovko in matiral Neuerja. Gostje iz Berlina do konca niso več resneje zapretili.



Freiburg še naprej preseneča

RB Leipzig je ostal praznih rok v Freiburgu, ki ima po zmagi z 2:1 že 17 točk. Kevin Kampl zaradi bolezni ni bil v kadru. Rdeči biki so bili boljši v prvem polčasu, a niso zadeli. Kazen je prišla v sodnikovem dodatku prvega polčasa, ko je zadel Nicolas Höfler iz bližine.



Gostje niso našli prave igre, Nils Petersen pa je po protinapadu v zadnji minuti rednega dela povišal na 2:0. Lukas Klosetermann je v 92. minuti dosegel le častni zadetek.

9. krog:

MAINZ - KÖLN 3:1 (1:1)

Boetius 21., Quaison 57., Öztunali 82.; Terodde 14.



BAYERN - UNION BERLIN 2:1 (1:0)

Pavard 13., Lewandowski 53.; Polter 86./11-m

Anderson (Union) je v 59. minuti zapravil 11-m.



HERTHA - HOFFENHEIM 2:3 (0:2)

Lukebakio 55., Kalou 69.; Locadia 33., Kramarić 38., Hubner 79.

RK: Darida 84./Hertha



FREIBURG - RB LEIPZIG 2:1 (1:0)

Höfler 45., Petersen 90.; Klostermann 92.

Kampl (Leipzig) zaradi bolezni ni bil v postavi.



SCHALKE - BORUSSIA (D) 0:0



PADERBORN - FORTUNA DÜSSELDORF 2:0 (1:0)

Sabiri 43., Schonlau 64.



BAYER LEVERKUSEN - WERDER 2:2 (1:1)

Toprak 4./ag, Alario 58.; Rashica 40., Klaassen 48.



Nedelja ob 15.30:

WOLFSBURG - AUGSBURG



Ob 18.00:

BORUSSIA (M) - EINTRACHT