Aluminij je letos prejel le dva zadetka. Foto: www.alesfevzer.com

Nogometaši iz Kidričevega so že lani dobili oba domača dvoboja z zmaji. V tej sezoni še niso klonili, Ljubljančanom pa so z izvrstnim zadetkom Nikole Leka prizadejali prvi poraz in jih prehiteli na vrhu lestvice državnega prvenstva. Pred zmaji imajo točko naskoka.

Olimpija je imela v prvem polčasu prevlado na igrišču. Pletla je mrežo okoli kazenskega prostora, a obramba Aluminija je bila tako kot ves čas na začetku sezone zelo trdna. Na drugi strani so gostitelji prežali na protinapade. Po odhodu Luke Štora v Dresden je v konici napada zaigral Ante Živković, najnevarnejša pa sta bila poskusa Leka z glavo in Alena Kranjca, ki se je po veliki napaki Mirala Samardžića znašel sam pred Nejcem Vidmarjem, toda kapetan Olimpije je pravočasno posredoval.

Izjemen strel Leka za veliko zmago Aluminija

Izvrsten zadetek Leka za vrh lestvice

52. minuta je tekla, ko so gostitelji izpeljali imenitno akcijo, ki se je na koncu izkazala za odločilno. Leko je popeljal žogo pred kazenski prostor zmajev. Nato jo je dobil Matic Vrbanec, ki je podal Živkoviću. Ta jo je z desne strani kazenskega prostora poslal proti sredini, kjer jo je Kranjc prepustil Leku, ki jo je z izvrstnim udarcem poslal v levi zgornji kot Vidmarjevih vrat. Ljubljanski vratar je pot žoge v mrežo pospremil le s pogledom.

Pet minut pozneje je veliko napako napravil Eric Boakye. Jure Matjašič je stekel sam proti Vidmarju. Njegov prvi poskus je ustavil Tomislav Tomić, pri drugem – Boakye je le anemično spremljal nadaljevanje akcije – pa je bil na pravem mestu Vidmar. Kmalu zatem je imela podobno priložnost tudi Olimpija. Toda domača obramba je bila ob poskusih Boakyeja in Luke Menala uspešna v bloku.

65. minuta je tekla, ko je Ante Vukušić meril mimo vrat, dve minuti zatem pa se je po dolgi podaji Boakyeja izvrstno znašel Rok Kidrič, ki je lani v Stožice prestopil prav iz Aluminija. Visokorasli napadalec je streljal iz obrata, toda zadel je le vratnico. Sledil je nevaren poskus Kranjca, na drugi strani pa še Vukušića in Stefana Savića, toda izid se ni spremenil.

Mura je dosegla tretjo zmago v tej sezoni. Foto: www.alesfevzer.com

Izjemen gol Bobičanca utrl Muri pot do zmage

Mura, ki ima tekmo manj, je še naprej neporažena in po zmagi nad Rudarjem, ki ostaja predzadnji, ohranja stik z vrhom. Že v osmi minuti je bilo vroče pred domačimi vrati. Borna Petrović je namreč poslal predložek z leve strani, žoga pa bi kmalu presenetila Matka Obradovića, toda zadela je le prečko. V 19. in 21. minuti je na drugi strani dvakrat nevarno poskusil Tomi Horvat, vendar je bil Tomaž Stopajnik obakrat na pravem mestu.

Evrogol Bobičanca tlakoval Muri pot do zmage

Po petih minutah nadaljevanja se je zatresla gostujoča mreža. Žiga Kous je iz avta podal Luki Bobičancu, ki je nekoliko z desne strani s približno 25 metrov izvrstno žogo poslal v desni zgornji kot vrat Stopajnika. To je bil že njegov četrti zadetek v tej sezoni. Tri minute pozneje je nevarno sprožil še s prostega strela, a za malo zgrešil cilj.

Velika priložnost se je v 67. minuti ponudila Amadeju Maroši, ki si je s preigravanjem v kazenskem prostoru pripravil strel, toda zadel je le zunanji del mreže. Uspešnejši je bil osem minut pozneje, ko mu je z leve strani v neposredno bližino vrat natančno podal Luka Šušnjara, Maroša pa je brez težav žogo poslal za hrbet Stopajnika.



Dejan Lazarević je ob koncu prvega polčasa stresel okvir vrat. Foto: www.alesfevzer.com

Domžale še vedno brez zmage

Domžalčani tudi po peti odigrani tekmi ostajajo brez zmage, z drugim remijem pa so še naprej zadnji na lestvici. Gostje so si priigrali najlepšo priložnost na tekmi, veselje jim je po izvrstni akciji preprečil okvir vrat, toda tudi Ljubljančani, ki so osvojili peto točko sezone, so bili v sosedskem dvoboju kar nekajkrat nevarni.

Vrsta Simona Rožmana je imela terensko pobudo, a vse do konca prvega dela je bil nevarnejši Bravo. Mitja Križan je bil v dveh protinapadih nenatančen, Mustafa Nukić pa je v 38. minuti z razdalje streljal prek vrat. Sedem minut pozneje so imenitno hitro akcijo izpeljali gostje. Sven Karić je podal Tonćiju Mujanu, ta je podaljšal do Adama Gnezde Čerina, ki je žogo dvignil v kazenski prostor, kjer je z volejem Dejan Lazarević stresel prečko.

Že v prvi minuti nadaljevanja je po podaji Janeza Piška, ki je pred dnevi okrepil domžalsko vrsto, nevarno streljal Matej Podlogar, s parado pa se je izkazal Igor Vekić, ki je dobro posredoval tudi čez nekaj minut, ko je z leve strani poskusil Senijad Ibričić. Kmalu zatem se je s posredovanjem na drugi strani izkazal Ajdin Mulalić, ki je ustavil strel Luke Žinka z glavo. V 84. minuti je bilo še enkrat vroče pred ljubljanskimi vrati, a je Podlogar zadel le Darka Zeca, potem ko je Vekić zapustil svoja vrata.

6. krog:

BRAVO - DOMŽALE 0:0

751 gledalcev

MURA - RUDAR 2:0 (0:0)

3.000; Bobičanec 50., Maroša 75.

ALUMINIJ - OLIMPIJA 1:0 (0:0)

1.000; Leko 52.

Odigrano v soboto:

CB24 TABOR SEŽANA - TRIGLAV 2:0 (1:0)

600; Sikimić 39./11-m, Babić 93.

CELJE - MARIBOR 2:1 (1:0)

3.000; Vizinger 30., Peričić 84./ag; Požeg Vancaš 67.

Zahović (Maribor) je v 35. minuti z 11-m streljal prek vrat.