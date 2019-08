Domžale tudi po sedmem krogu brez zmage

V prvem polčasu zadel Leko, v drugem izenačil Ibričić

Domžale - MMC RTV SLO

Senijad Ibričić je v 82. minuti izenačil z enajstmetrovke, pred tem pa se je izkazal vratar Ajdin Mulalić. Foto: www.alesfevzer.com

Domžale so tudi v sedmem poskusu ostale brez zmage v državnem prvenstvu, a so lahko kar zadovoljne, da so proti vodilni ekipi Prve lige Aluminiju iztržile remi (1:1).