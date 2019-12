Prvi strelec lige Ante Vukušić je najprej zapravil enajstmetrovko, nato pa le zabil 16. prvenstveni gol v sezoni. Foto: www.alesfevzer.com

Triglav v Ljudskem vrtu porazil Maribor

Kranjčani so v Mariboru slavili z goloma Gabra Petrica in Gorana Brkića v prvem polčasu. Vijoličasti niso mogli premagati vratarja Jalna Arka kljub 19 kotom in 27 strelom proti vratom Triglava.

"Žal se zgodi tudi takšna tekma. Potrebovali smo ta en gol, ki bi obrnil potek tekme. Žal ga nismo zabili in močno lahko obžalujemo, da nismo nadaljevali s podobo iz prejšnjih štirih tekem, ko smo res delovali dobro, igrali eden za drugega. Tokrat pa nas je prepričanost v zmago pripeljala do tega, da smo bili daleč od zmage," je prekinjen niz štirih zaporednih zmag na klubski splwetni stani obžaloval trener Maribora Darko Milanič.

Hadžić o jesenskem naslovu: »Na koncu se štejejo mrtvi«

"Ko je začelo goreti, smo postajali nervozni in posegali po napačnih odločitvah. Slabo smo branili, neučinkovito napadali. Najbolj mi je žal, da nismo izkoristili tega zelo dobrega trenutka, ki smo ga imeli v zadnjem obdobju z zaporednimi zmagami. Bilo je opazno, da delujemo zrelo, moštveno, toda tokrat smo bili pod nekakšim vtisom lahkotnosti in občutek, da prelahko prihajamo do vseh teh priložnosti, nam je odnesel točke. Imeli smo preveč tehničnih napak, ko nismo zabili iz situacij, iz katerih bi morali, se nam je vse podrlo," je še dodal Milanič.

Goli s tekme Domžale – Rudar

"Odlično smo se pripravili na tekmo. Fantom sem dejal, da gremo v Maribor k najboljši ekipi v Sloveniji, zato naj dajo vse od sebe in pokažejo svoje znanje. Ničesar nismo imeli za izgubiti, želeli smo igrati in ne le čakati v obrambi. Bili smo nevarni iz protinapadov, imeli smo celo priložnosti za več zadetkov. Obramba, napad in sredina, ob tem pa odlični vratar, vse je funkcioniralo. Bal sem se, da se nam ne bi ponovila Olimpija, a zdržali smo in to so velike tri točke za nas," je za spletno stran kranjskega kluba dejal trener Vlado Šmit

Zadetka s tekme med Sežano in Aluminijem

Lani kaos, letos miren zimski spanec

Še pred zadnjim krogom jeseni je jasno, da bo na vrhu prezimila Olimpija, ki ima po zmagi na mestnem obračunu proti Bravu (2:1) pred Mariborom pet točk prednosti. Ljubljančanom se je 19. krog izšel praktično idealno, saj je spodrsnilo vsem neposrednim tekmecem, tudi Aluminiju in Muri. "V jesenskem delu smo igrali najboljši nogomet in smo zasluženo prvi. Je pa res, da se na koncu štejejo mrtvi. Moramo še vedno graditi temelje, da bomo na koncu osvojili prvenstvo," je po tesni zmagi nad Bravom za TV SLO povedal trener Olimpije Safet Hadžić.

Celjani z golom Božiča strli Muro

Stanje v Olimpiji je kljub negotovosti okoli lastništva popolnoma drugače kot lani prav ob tem času. Zeleno-beli so takrat na začetku decembra s 6:2 izgubili v Kidričevem, kar je botrovalo devetim točkam zaostanka za Mariborom in odhodu trenerja Zorana Barišića. Tega je nasledil Robert Pevnik, ki ga je kmalu doletela enaka usoda. Od takrat Olimpijino barko uspešno krmari Hadžić.

Ljubljančani lahko dober jesenski del kronajo v sredo v Stožicah na obračunu proti Domžalam, ki so dobile zadnji dve tekmi. Prenos tekme bo ob 20.15 na TV SLO 2 in MMC-ju. Maribor bo leto zaključil na gostovanju pri Rudarju, ki na 19 tekmah še ni okusil slast zmage.

Prvenstvo se bo nadaljevalo 22. februarja.

20. krog

Sreda ob 13.00:

CB24 TABOR SEŽANA - CELJE

Ob 15.45:

ALUMINIJ - TRIGLAV

Ob 17.55:

RUDAR - MARIBOR

Ob 20.15:

OLIMPIJA - DOMŽALE

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Četrtek ob 17.00:

MURA - BRAVO