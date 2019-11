Milan Mandarić je v Sloveniji prodal vse svoje nepremičnine. Foto: www.alesfevzer.com

Mandarić se je najprej obregnil ob natolcevanju, da je Olimpiji zmanjkalo denarja. "Poglejte, kako je v nekaterih drugih slovenskih klubih, pa se iz tega ne dela drame. O tem se sploh ne piše, če pa se zgodi Olimpiji, so novinarske zgodbe alarmantne. Še enkrat bom zatrdil, da Olimpija nikomur ne bo ostala ničesar dolžna, z igralci sem se o tem pogovarjal, z njimi imam nasploh odličen dialog, nihče v zamudi ni videl nikakršnega problema. Zdaj pa smo dolgove do njih že povsem poravnali," je dejal Mandarić, ki je priznal, da je bilo v klubu pri financah storjenih nekaj napak in da je nastal dolg tudi do nekaterih drugih nogometnih delavcev oziroma klubov.

Pol milijona evrov dolžni agentom in drugim klubom

"Ta dolg znaša okoli 500.000 evrov. Gre za dolg do agentov in drugih slovenskih klubov. Z njimi smo v dogovoru, ne pritiskajo na nas, če bi, bi mi to zagotovo plačali. Mi pa si jemljemo čas, da natančno preučimo, če so zahteve upnikov sploh upravičene. Za nekaj primerov lahko rečem, da nisem povsem prepričan. Je pa res, da smo storili nekaj napak v svojo škodo, a jih bomo plačali. Naši igralci, ki so zdaj v ekipi, niso dragi, stanejo pa nas tisti, na katere ne računamo več," pravi Mandarić, ki je tudi potrdil, da je v Sloveniji prodal nepremičnine, a ne zaradi tega, da bi pobegnil, ampak za to, da lahko njegov klub normalno posluje.

"Nardin bi v Olimpijo pripeljal tri iz Dekanov"

"Bodite brez skrbi, Mandarić bo izpolnil vse obljube, ki jih je v zvezi s klubom dal pred petimi leti, ko ga je prevzel, veliko jih je že. Nikamor ne bom ušel, klub bom pustil v dobrem stanju. Dobro bom preveril, komu ga bom prodal, tudi po dogovoru bom tu še nekaj časa ostal, da bodo reči šle v pravi smeri. Takim, kot je bil interesent Gabriele Nardin, ga zagotovo ne bom prodal," napoveduje predsednik, ki je poleg vseh nepravilnosti v zvezi s finančnimi transakcijami Nardinu zameril tudi odgovor na vprašanje, kako naj bi bila videti ekipe Olimpije: "V njej so bili trije igralci Dekanov. Nočem podcenjevati nobenega kluba, ne podcenjujem Dekanov, ampak ali ima res tri igralce za Olimpijo."

Cilj je zimska prodaja, a ne na silo

Mandarić trdi, da se pospešeno pogovarja z morebitnimi novimi lastniki. S kom, noče izdati, trdi pa, da je en interesent konkretnejši od drugih. "O tem bom lahko govoril čez kakšen mesec. Tako smo obljubili temu kandidatu, lahko pa rečem, da kluba ne bom prodal na silo, četudi bom moral v Ljubljani ostati dlje kot do februarja, ko bi se lahko zgodila prodaja. Imam dovolj financ, da ekipa normalno deluje. Je pa res, da sem moral zaradi tega prodati nepremičnine, toda Olimpija je moj klub, vedno mi bo v srcu, tako kot so mi vsi, v katerih sem doslej bil," zatrjuje Mandarić.

Hadžić trdno v sedlu

Kakšnih velikih kadrovskih sprememb ne napoveduje. Zna se zgoditi, da bo zamenjal kakšnega človeka v pisarnah, trener Hadžić pa je trdno v svojem sedlu. Kot pravi njegov nadrejeni, ni nobenih razlogov za njegovo zamenjavo. Olimpija je na prvem mestu, igra lep, napadalen nogomet, kar si je predsednik že dolgo želel, ni pa ga dočakal v času trenerja Igorja Bišćana, na katerega se je spomnil. Veliko sprememb naj ne bi bilo niti v igralskem kadru.

Pogovori s Savićem, Bagnack na izhodnih vratih

"Stefanu Saviću poteče pogodba. Konec tedna se bom z njim sestal in ga poskušal pregovoriti, da ostane vsaj še eno leto. Če ne bo, bomo zanj dobili ustrezno zamenjavo, kupili bomo hitrega in prodornega igralca. Podobno bo s Tomislavom Tomićem, najbrž bo odšel Macky Bagnack. Njemu se na igrišču vidi, da z glavo ni več pri stvari, da se že vidi v PSG-ju oziroma drugem klubu. Ante Vukušić je vroč, a ni naprodaj," je dejal Mandarić in dodal, da v prestopnem roku niso prodajali, ker so igralcem postavili visoko ceno, ki je niso hoteli spustiti.