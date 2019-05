Vijoličasti bi z zmago na derbiju že osvojili nov, 15. naslov državnih prvakov. Na tak način so Mariborčani postali prvaki leta 2013. "Živimo za ta, za zdajšnji trenutek. Lepo se je spominjati uspešne preteklosti, toda ne živimo od nostalgije. Pomembna mi je le sedanjost, tako se tudi obnašamo," je za spletno stran kluba dejal Milanič.

Mariborčani želijo naslov vrniti v Ljudski vrt, kjer so se ga nazadnje veselili leta 2017. Luka Zahović je s 13 goli prvi strelec vijoličastih. Foto: www.alesfevzer.com

Trenutki prevlade in trenutki, ko bo treba potrpeti

Milanič pričakuje zahtevno tekmo. "Zavedamo se, da se bodo izmenjevali trenutki prevlade in trenutki, ko bo treba potrpeti, se odzvati na njihove napade. Tako je bilo zmeraj in sem prepričan, da bo tudi tokrat. Ko bomo imeli možnost zabiti, moramo biti odločni in lačni golov. Ne smemo pa v nobenem trenutku pomisliti, da je tekma odločena, tudi ob morebitni prednosti. Pričakujem tekmo, v kateri bo treba imeti vse. Tempo, dinamiko, a tudi pravo ravnovesje med obrambo in napadom," napoveduje Milanič.

Vračata se Mešanović in Pihler, manjkala bosta Cretu in Šuler

Izolan na klopi slovenskega kluba z največ trofejami bo znova lahko računal na Jasmina Mešanovića in Aleksa Pihlerja. "Mešanović in Pihler se vračata, bo pa tokrat zaradi kazni manjkal Cretu. Brez zapletov, žal, ne gre, saj se je poškodoval tudi Šuler, dalj časa je odsoten Uskoković. Preostali so okej in pripravljeni za nastop," pojasnjuje Milanič.

Trener Maribora Darko Milanič mirno pričakuje derbi. Foto: www.alesfevzer.com

Milec: Z glavo po zmago

Branilec Martin Milec si želi zmago, a se zaveda, da bo treba igrati z glavo. "Komaj čakamo, da se začne. Spet bo poln stadion, pred nami je super tekma. Vemo, kaj moramo narediti in smo pripravljeni. Za naslov potrebujemo zmago, a ne bomo šli brezglavo na igrišče. Zavedamo se, da imajo tekmeci veliko kakovostnih posameznikov, a jih imamo tudi mi. Pričakujemo lahko evropski Maribor, ki zna igrati takšne tekme in ima velik motiv. Močno si želimo, da bi navijačem podarili to zmago in skupno proslavitev naslova," napoveduje Milec.

Na treh derbijih zmaga, remi in poraz

Vijoličasti so prvi derbi v sezoni avgusta lani v Stožicah dobili s 3:0, oktobra so doma izgubili (1:2), medtem ko se je obračun vijoličastih in zelenih sredi marca končal brez golov (0:0). Stadion Ljudski vrt, kjer se bo tekma začela ob 17.45, je razprodan, tako da se bo na tribunah zbralo 12.000 gledalcev.

DRŽAVNO PRVENSTVO

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 32. krog

Danes ob 16.45:

DOMŽALE - GORICA

Ob 18.00:

RUDAR - ALUMINIJ

Sobota ob 15.20:

KRŠKO - MURA

Ob 17.45:

MARIBOR - OLIMPIJA

Sodnik: Bojan Mertik (Odranci)

Nedelja ob 16.00:

TRIGLAV - CELJE