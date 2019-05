Predsednika Olimpije Milana Mandarića (v sredini) ne bo v Ljudski vrt. Foto: www.alesfevzer.com

Kot so pri Olimpiji zapisali v izjavi za javnost, je bil Mandarić na zadnjem oktobrskem derbiju ob zmagi Olimpije z 2:1 "izpostavljen agresivnim napadom gledalcev ter vulgarnim žalitvam in grožnjam vidno vinjenih navijačev. Po končani tekmi je skupina mariborskih navijačev napadla avtomobil, v katerem se je predsednik Mandarić s sodelavci odpravil s parkirišča tamkajšnjega stadiona."

Poudarili so, da prisotnost vodstva NK-ja Maribor, ki je z vodstvom Olimpije delilo VIP-prostore, ni preprečila ali zmanjšala agresivnosti mariborskega občinstva.

Sprejeti ukrepi ne zagotavljajo ustrezne varnostne ravni

"Pred zadnjim prvenstvenim derbijem v tej sezoni smo s strani vodstva NK Maribor dobili informacije, da bo poskrbelo za dodatne zaščitne ukrepe, da bi se izognili podobnim incidentom znotraj stadiona, vendar nam je hkrati razložilo, da ne more nikakor vplivati na obnašanje navijačev pred stadionom, na parkiriščih ali na ulici. V NK Olimpija smo ocenili, da sprejeti ukrepi ne zagotavljajo ustrezne varnostne ravni, zato smo predsedniku svetovali, naj vztraja pri svoji odločitvi, ki jo je javnosti sporočil po omenjenih dogodkih," so zapisali v izjavi za javnost.

Mandarić: Ne želim se soočiti z občinstvom, ki škoduje športu

Mandarić pa je izjavil: "Fantom sporočam, da bom z njimi in da trdno verjamem v njihovo športno moč in v zmago. Žal mi je, da ne bom v Mariboru, vendar se preprosto ne želim še enkrat soočiti z občinstvom, ki s svojim nespodobnim vedenjem resno škoduje športu, v katerem delujem več kot 40 let in do katerega gojim veliko ljubezen in strast."

Maribor z zmago že prvak

Tekma se bo začela ob 17.45. Maribor bi z zmago že osvojil naslov prvakov, saj bi štiri kroge pred koncem naskok pred Olimpijo povečal na 14 točk. A Ljubljančani so odločeni, da vijoličastim preprečijo slavje pred njihovimi navijači.

Hadžić: Gremo na zmago

Trener zmajev Safet Hadžić je pojasnil, da za zmaje šteje le zmaga, ki jo bodo poskušali doseči z napadalno igro. "Pripravljamo se na to, da bomo dobro odigrali derbi in zmagali. Pričakujem, da bodo nasprotniki disciplinirani, saj so kakovostni tako v obrambi kot v napadu. Mi bomo poskušali to nevtralizirati in z napadalno igro doseči zmago. Pomembno bo tudi to, da se bo igral nogomet za igralce in da bodo ti uživali," je za spletno stran kluba dejal trener Hadžić.



Olimpija bo v Ljudskem vrtu igrala na zmago. Foto: www.alesfevzer.com

Hadžić ne more računati na Suljića in Brkića

Ta ima nekaj preglavic zaradi številnih poškodb in kazni. Po tekmi s Triglavom je bilo jasno, da bo moral derbi izpustiti prvi podajalec moštva Asmir Suljić, v Ljudskem vrtu pa bo manjkal tudi Goran Brkić: "Goran ima poškodbo zadnje stegenske mišice in še ni pripravljen za derbi. Pozna se odsotnost nekaterih igralcev, vendar pa imamo v klubu 30 nogometašev in treba je spoštovati vsakega izmed njih. Jutri bodo igrali tisti, ki so zdravi in maksimalno pripravljeni."

32. krog, danes ob 16.45:

DOMŽALE - GORICA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Ob 18.00:

RUDAR - ALUMINIJ

Sobota ob 15.20:

KRŠKO - MURA

Ob 17.45:

MARIBOR - OLIMPIJA

Sodnik: Bojan Mertik (Odranci)

Nedelja ob 16.00:

TRIGLAV - CELJE