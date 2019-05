Prižiganje bakel je v določeni meri lahko del spektakla, povsem drugače pa je, če nekdo baklo nalašč vrže v skupino ljudi ... Foto: BoBo

NK Maribor je dva dneva po porazu z Olimpijo (0:3) sklical novinarsko konferenco, na kateri ni spregovoril o morebitnih kadrovskih spremembah, ampak o divjanju nekaterih navijačev.

Bakla v skupino ljudi – enostavno nedopustno!

"Nedopustno je, kaj so si dovolili posamezniki z vzhodne tribune. Velikokrat smo se pogovarjali o baklah. So prepovedane, stanejo nas precej denarja, ko pride na klubski naslov kazen, ampak to na določen način še lahko sprejemamo kot del navijaške kulture, obogatitev spektakla. Nekaj povsem drugega pa je to, kar se je zgodilo v soboto. Bakla, ciljno vržena proti precejšnjemu številu ljudi, ki so se pomikali proti izhodu ali bili pri izhodu, je dejanje, ki zahteva največjo mero obsojanja. Bakla bi lahko zadela kogar koli na igrišču in tega si ne moremo dovoliti ter se lahko zahvalimo le sreči, da se ni končalo brez hujših posledic," je poudaril predsednik Drago Cotar.

Izgrednika je treba izslediti!

Cotar je dodal: "Objestnost nikakor ne more prevladati nad navijaškimi strastmi. Zaradi pravih navijačev, zaradi družin z otroki, ki vedno v večjem številu prihajajo v Ljudski vrt, zaradi varnosti vseh udeležencev na stadionu bo klub s pomočjo ustreznih organov storil vse, da bi s pomočjo kamer na stadionu našli osebo ali osebe, ki so prekoračili meje in se ne bodo skrivali v množici kot nekdo z vzhodne tribune, na kateri imamo prav tako neprecenljivo podporo."

Prvi poraz po oktobru ni vnesel preveč nemira

Na novinarski konferenci je seveda vodstvo mariborskega kluba komentiralo tudi visok poraz proti Olimpiji. Direktor Bojan Ban: "Razočaranje je bilo veliko, tega ne skrivamo. Sedanjost je takšna, da smo izgubili derbi, da smo igrali slabo, realnost pa je takšna, da gre za prvi poraz po lanskem oktobru. Vmes je bila za nami serija neporaženosti, ki je trajala 20 tekem. Smo pa štiri kroge pred koncem prvenstva blizu osvojitvi naslova prvaka, smo finalisti pokala, zato ena tekma ne more porušiti vsega, kar smo naredili in kar gradimo."