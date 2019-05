Policija je imela kar nekaj dela. Foto: BoBo

Zaradi uporabe pirotehnike in kršenja javnega reda in miru so obravnavali in oglobili več kot deset kršiteljev, zaradi uporabe pirotehničnih sredstev bo uveden tudi postopek zoper organizatorja prireditve.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je policija varovanje prireditve, ki je potekala na mariborskem Ljudskem vrtu, opravila v skladu z načrtom. Za varovanje je bila odrejena posebna policijska enota, helikopter policije in drugi policisti različnih policijskih enot.

Olimpija preložila slavje Maribora

Policisti pred tekmo niso obravnavali dogodkov, ki bi bili povezani s tekmo, so pa zato imeli precej dela med tekmo in po njej, ko so obravnavali in oglobili več kot deset kršiteljev predpisov s področja javnega zbiranja in javnega reda in miru. Policisti so med tekmo obravnavali več primerov posedovanja in uporabe pirotehnike, po tekmi pa so obravnavali tudi kršitelja, ki je petardo vrgel pod osebni avto.

Trem ljudem so izrekli prepoved udeležbe na javnih prireditvah, zoper enega od njih bodo podali tudi odložilni predlog na sodišče. Policisti so bili zoper enega kršitelja primorani uporabiti prisilna sredstva, 29-letni državljan Slovenije pa je osumljen storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Zaradi uporabe pirotehničnih sredstev na prireditvi bo prekrškovni organ zoper organizatorja uvedel hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku zaradi kršitve zakona o javnih zbiranjih, so še navedli na Policijski upravi Maribor.