Maribor je pričakoval naslov prvaka, a za zdaj ostal brez njega, potem ko je še drugič v sezoni izgubil proti Olimpiji, spet v Ljudskem vrtu. Oktobra je bilo 2:1 za Ljubljančane, tokrat pa 3:0. 12.000 navijačev ni dočakalo potrditve 15. prvenstvene zvezdice, ki bi jo v štajerski prestolnici proslavili s "čago" do jutra.

Športni direktor Maribora Zlatko Zahovič v spremstvu varnostnika zapušča zelenico. Foto: BoBo

Zahovič: Pregoreli smo v želji

"Derbi je zelo lahko analizirati, to je verjetno v dvanajstih letih naša najslabša tekma. Se opravičujem navijačem, v svojem, v imenu strokovnega vodstva, vseh v klubu. V tej želji, da bi navijačem dali to, kar smo si vsi želeli, da bi postali prvaki na današnji dan, smo pogoreli. Bili smo premotivirani in v tem namenu, da bi vsi skupaj šli veseli s stadiona, odigrali res slabo," je za spletno stran kluba dejal športni direktor Maribora Zlatko Zahovič.



Na Milaniča in Zahoviča letele tudi plastenke

Milanič: Hitri zadetki so nas šokirali

"Težko rečem kaj drugega kot to, da smo odigrali zelo slabo tekmo. Za nas je bila gotova v 15 minutah po prvem golu, ki smo ga prejeli. Zaradi hitrega drugega gola smo izgubili energijo, s katero smo šli v tekmo. Ta zadetek nam je res vzel agresivnost, energijo, sprejeme, tako da je bilo vse skupaj potem zelo slabo. Želja je bila zelo velika, ampak zadetki so nas šokirali. Vzrok za tako slabo predstavo vidim tudi v tem, da smo si tako želeli potrditi naslov prvaka," je na novinarski konferenci ocenil trener vijoličastih Milanič.

Zahovič in (skoraj) prazen kozarec piva. Foto: BoBo

Hadžić Mariboru že čestital za naslov prvaka

Bolj zadovoljen je bil njegov kolega na klopi Ljubljančanov Safet Hadžić. "V igro smo šli sproščeno. Vedeli smo, da si Maribor želi zmagati, a kot sem rekel, enostavno imamo svoje gledanje na nogomet. Želimo napadati, zabijati gole in zmagovati," je dejal na začetku, nato pa dodal: "Mislim, da smo zasluženo zmagali. Maribor je imel slab dan, mi pa dobrega. Mogoče je nam vse šlo noter, njim pa ne. Želel sem si, da bi igrali napadalen nogomet, in to nam je uspelo. Čestitam pa Mariboru za naslov prvaka, čeprav ga uradno še nima, ampak si je to zaslužil."



Zadovoljni trener Olimpije Safet Hadžić. Foto: BoBo

Maribor v sredo v Celju, Olimpija gosti Domžale

Maribor bo imel naslednjo priložnost, da potrdi naslov, v sredo, 15. maja, ko bo gostoval v Celju. Vijoličasti potrebujejo zmago, a ob tem zeleno-beli ne smejo ugnati Domžal. Prenos tekme iz Celja ob 20.15 na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.