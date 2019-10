Nogometaši Olimpije branijo dve točki prednosti pred Mariborom in Aluminijem. Foto: www.alesfevzer.com

Prvouvrščena Olimpija v 14. prvenstvenem krogu brani dve točki naskoka pred najbližjima zasledovalcema Mariborom in Aluminijem, ki bosta svoji tekmi odigrala v nedeljo.

Ljubljančani, ki so v prejšnjem krogu s 3:2 zmagali v Kranju, bodo z Rudarjem odigrali 77. prvenstveni obračun. Gre za dvoboj, kjer so zeleno-beli precej uspešnejši, doslej so zmagali 41-krat, 18-krat se je tekma končala brez zmagovalca, utrpeli pa so 17 porazov (vir: OptaZabar).

Čeprav je Olimpija favorit, so Velenjčani dokazali, da so lahko še kako nevarni. V letošnji sezoni so že slavili v Stožicah, in sicer v Pokalu Slovenije pred natanko mesecem dni, ko je Olimpijo izločil Damjan Trifković.

Prva liga Telekom Slovenije, 14. krog

Danes ob 14.30:

MURA - TRIGLAV

Ob 16.45:

OLIMPIJA - RUDAR

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 18.45:

CELJE - DOMŽALE

Nedelja ob 14.30:

CB24 TABOR SEŽANA - MARIBOR

Ob 16.30:

ALUMINIJ - BRAVO