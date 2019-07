Endri Cekici je na ljubljanskem dvoboju načel mrežo Brava. Foto: www.alesfevzer.com

Po desetih letih sta se v Prvi ligi znova pomerila dva kluba iz prestolnice, aktualni pokalni prvaki pa so proti sosedom v Spodnji Šiški opravičili vlogo favorita. Vendar so si prvo priložnost priigrali gostitelji. Že v četrti minuti je Mustafa Nukić lepo preigral Gorana Brkića in si pripravil strel z roba kazenskega prostora, toda Nejc Vidmar je uspešno posredoval.

V nadaljevanju prvega dela so bili zmaji vse podjetnejši in hkrati tudi nevarnejši. V 24. minuti je po podaji Anteja Vukušića z ugodnega položaja Stefan Savić slabo z glavo zadel žogo, na drugi strani je nevarno streljal Ovbokha Agboyi, zatem pa je Olimpiji uspelo matirati domačo obrambo. Mario Jurčević je podal z leve strani. Vukušić je s peto podaljšal do Endrija Cekicija, ki je s slabih 20 metrov premagal Domna Grila.

Cekici popeljal Olimpijo v vodstvo

Suljić postavil piko na i zmagi

Podprvaki bi lahko na odmor odšli še z višjo prednostjo, a jim je dvakrat veselje preprečil okvir vrat. Najprej je v 36. minuti po desni strani švignil Savić, podal v sredino, kjer je Cekici prepustil žogo Vukušiću, ki je streljal 's prve', Gril pa je odbil žogo v vratnico. Tik pred koncem prvega polčasa je na levi strani do strela prišel še Luka Menalo, ki je prav tako zadel vratnico.

Suljić mojstrsko povišal na 2:0

V uvodnih minutah drugega dela so bili varovanci Dejana Grabića nekajkrat nevarni. Vidmar se je tako izkazal z obrambo po diagonalnem strelu Alena Krcića v protinapadu. Za mirno končnico zmajev pa je v 77. minuti poskrbel rezervist Asmir Suljić. Osem minut po prihodu v igro je ob Alminu Kurtoviću s spremembo smeri lepo prišel do strela, nato pa žogo z diagonalnim strelom mojstrsko poslal v mrežo. V 82. minuti je bil po strelu Brkića z razdalje na mestu Gril, Vidmar pa se je izkazal po poskusu Agboyija z roba kazenskega prostora.

Preobrat Celja za delitev točk

Mura v Celju zapravila dvojno vodstvo

V Celju je Mura že vodila z 0:2, v drugem polčasu pa so gostitelji zrežirali preobrat. Celjani so v prvem polčasu večkrat poskušali, toda na odmor so odšli z zaostankom dveh zadetkov. V dveh minutah so Sobočani dvakrat matirali domačo obrambo. V 32. minuti je v kazenskem prostoru žoga nekoliko srečno prišla do Luke Bobičanca, ki je iz bližine povedel Muro v vodstvo.

V 34. minuti je moral Metod Jurhar drugič pobrati žogo iz svoje mreže. Po lepi akciji gostov je prednost vrste Anteja Šimundže povišal novinec v črno-belem Andrija Bubnjar, ki je zadel z roba kazenskega prostora. Tudi v drugem polčasu so bili gostitelji nevarnejši, v 51. minuti pa je znižanje zaostanka preprečil okvir vrat. Streljal je Tadej Vidmajer, Matko Obradović pa je žogi spremenil smer in zatresla se je vratnica.

Mura se iz Celja vrača s točko. Foto: www.alesfevzer.com

Dve minuti pozneje so Celjani le našli pot v mrežo. Mitja Lotrič in Jakob Novak sta z dvojno podajo izigrala gostujočo obrambo, Novak pa je nato s 13 metrov matiral Obradovića. V 72. minuti je soboški vratar zaustavil poskus Žana Benedičiča, nemočen pa je bil v 88. minuti, ko je odbito žogo isti nogometaš s 14 metrov spravil za njegov hrbet.

Rudar iz Domžal odnesel točko

Rudar je v Domžalah dvakrat povedel, vendar so gostitelji le prišli do točke. Ekspresno so se sicer domači nogometaši znašli v zaostanku. Senijad Ibričić je v prvi minuti lahkomiselno izgubil žogo. Izbil mu jo je Dominik Radić, nato pa je Žiga Škoflek z njo krenil proti kazenskemu prostoru in z natančnim strelom z roba matiral Grego Sorčana. Toda le dve minuti so Velenjčani vodili, saj je že v tretji minuti Gregor Sikošek po levi strani lepo prodrl v kazenski prostor in žogo poslal v malo mrežico.

Domžalčani so imeli v nadaljevanju več priložnosti, v 21. minuti pa jim je veselje, ko je po izvrstnem preigravanju streljal Ibričić, preprečila vratnica. Tudi drugi del se je začel po gostujočih željah. Veliko napako je pred svojim kazenskim prostorom napravil Branko Ilić. Do žoge je prišel Radić. Njegov poskus je Sorčan ubranil, toda odbito žogo je v mrežo pospravil Škoflek, ki je bil na pravem mestu.

Senijad Ibričić je z bele točke izenačil na 2:2. Foto: www.alesfevzer.com

Tokrat je velenjsko vodstvo trajalo 11 minut. Shamar Nicholson je z glavo poslal v kazenski prostor žogo proti Ibričiću. Domžalski kapetan je prišel do nje, nato pa je v roke zadela Aljaža Krefla. Ibričić je tudi prevzel odgovornost in enajstmetrovko zanesljivo izvedel. Nicholsonu se je pozneje ponudila velika priložnost za zagotovitev treh točk, toda Tomaž Stopajnik je bil na pravem mestu.

Sezona se je sicer začela v soboto, ko sta Aluminij in Triglav slavila v gosteh. Kidričani so ugnali novinca v Prvi ligi, CB24 Tabor Sežano z 2:0, Kranjčani pa so presenetili Maribor, ki brani naslov.

1. krog:

BRAVO - OLIMPIJA 0:2 (0:1)

1.800; Cekici 26., Suljić 77.

CELJE - MURA 2:2 (0:2)

1.500; Novak 53., Benedičič 88.; Bobičanec 32., Bubnjar 34.

DOMŽALE - RUDAR 2:2 (1:1)

450; Sikošek 3., Ibričić 62./11-m; Škoflek 1., 51.

Odigrano v soboto:

CB24 TABOR SEŽANA - ALUMINIJ 0:2 (0:2)

600; Leko 24., Štor 27.

MARIBOR - TRIGLAV 1:2 (0:1)

3.200; Mulahusejnović 88.; Tijanić 22., Kryeziu 85.