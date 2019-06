Andrej Razdrh se vrača v Prvo ligo, kjer je nekoč od poletja 2012 do jeseni 2013 na 48 tekmah vodil Olimpijo. Foto: Radio Koper

V Sežani priznavajo, da jih malce prehitevajo načrte, da pa se bodo novega prvoligaškega izziva lotili na polno. Ekipo je skozi pasti druge lige popeljal vrhniški trener Andrej Razdrh, ki seveda ostaja na sežanski klopi in se je zdaj razgovoril za Radio Koper.

Ali še dobivate čestitke ali se je stanje že umirilo?

"Še jih dobivam, posebej v domačem kraju. Po vseh teh čestitkah se zdi stvar še bolj nemogoča, kot se je na začetku zdela."

Svoje občutke v zadnjih tednih je opisal tako:

"Po sezoni sem bil fizično in mentalno kar izčrpan. Skozi sezono smo si sami ustvarili pritisk, da hočemo naprej. Vsako tekmo je bilo treba dobiti. Po eni strani je bilo zelo težko v garderobi, ker je bila ekipa sestavljena na novo (...) Mislim, da je ta karakter, ki so si ga igralci zgradili skozi sezono, pomagal v dodatnih kvalifikacijah (...) Utrujenost pa je hitro minila, ker niti ni časa. Zdaj smo fokusirani in že polni energije za izziv, ki je pred nami."

O presenetljivem razpletu kvalifikacij:

"Gojim simpatije do Gorice. To je klub, ki je bil večkrat državni prvak, in klub, ki je velikan slovenskega nogometa. Žal se je pač to zgodilo ravno z Gorico. Na koncu je izpadlo, da je bila to mogoče najboljša izbira, ampak nisem si želel Gorice v kvalifikacijah."

Sporočilo Novogoričanom po sveži izkušnji boja za vrh v drugi ligi:

"Sporočam jim, da bo zelo, zelo težko. Vrh druge lige je dokaj kakovosten. Mislim, da ni velikih razlik med zadnjimi moštvi v prvi ligi in vrhom druge lige. Razširitev druge lige je bila zadetek v polno. Mi smo imeli to nesrečo, da se je v tej sezoni začelo obdobje, ko si vedno več ekip želi v prvo ligo. Prej so se vsi otepali prve lige. Zdaj so se našli trije ali štirje klubi, ki so imeli ambicije za prvo ligo in ki so tudi imeli večji proračun od našega. Težko jim bo. Prihaja Koper, Krško je izpadlo, Nafta, z velikimi ambicijami, Radomlje so neugodne, potem je tukaj še en kup manjših ekip, ki na svojem terenu igrajo 30 ali 40 odstotkov bolje. Nič dobrega ne čaka Gorice. Jim pa želim, da takoj pridejo nazaj."

Kako naprej s sežanskim moštvom? Vas čaka samo boj za obstanek med najboljšimi?

"Mislim, da je za 95 odstotkov ljudi v nogometu Sežana prvo, kar pomislijo ob vprašanju, kdo bo izpadel iz lige. To je realno. Po eni strani mi je to všeč. Upam, da nas bodo vsi tako gledali celo sezono – da smo prvi kandidat za izpad, da smo daleč najslabši, da ne bomo zmogli ničesar. Prehitro je (za oceno), kakšna bo moč te ekipe, ampak mislim, da bomo sestavili ekipo, ki bo zelo konkurenčna, ki bo poskušala igrat, ki bo poskušala zbrati čim več točk in bo lahko mirno šla skozi prvenstvo. Mislim, da lahko presenetimo v tej ligi, kakorkoli, glede na pričakovanja. Za kaj več, pa se mora hkrati zgoditi marsikaj. Poleg tega je prvoligaško tekmovanje čisto drugačno od drugoligaškega. Štirikrat igraš z vsakim in treba je sestaviti kader, ki bo sposoben ta maraton odpeljati."