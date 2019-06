"Krona" je končno postal "viola". Foto: www.alesfevzer.com

32-letni napadalni vezist se vrača v rojstno mesto, kjer je tudi začel igrati nogomet, vendar za Maribor ni igral nikoli. Po kaljenju v mariborskem Železničarju ga je pot vodila na Ptuj k Dravi in nato v velenjski Rudar.

V tujini je branil barve Energie iz Cottbusa, madžarskega Györa in romunskega Petrolula, leta 2015 pa je podpisal za Olimpijo. Z Ljubljančani je že isto sezono postal državni prvak, ob tem je bil s 17 goli skupaj z Andražem Šporarjem najboljši strelec prve lige.

Kronaveter je bil vsa štiri leta v Ljubljani med najboljšimi, če ne že najboljši igralec Olimpije. Izkazal se je tudi v pravkar končani sezoni, ko je na 25 tekmah zabil 17 golov in bil za Luko Zahovićem drugi strelec slovenskega prvenstva. Zdaj bosta z mlajšim Zahovićem združila moči in tvorila najpotentnejši napadalni dvojec v prvi ligi.

“Želja vsakega Mariborčana je, da enkrat zaigra za Maribor. Pri meni se je zgodilo nekoliko pozneje, a menim, da je tudi zdaj pravi čas. Prihajam v letih, ko lahko morda celo ponudim največ. Pripravljen sem na ta izziv, komaj čakam, da se začne,” je ob predstavitvi povedal Kronaveter.

Kronavetru se je pogodba iztekla, tako da je v Maribor odšel kot prost igralec. Podpisal je do leta 2021. Ljubljano zapušča z dvema naslovoma državnega prvaka in dvema pokalnima lovorikama.

To je četrta okrepitev Maribora za novo sezono. Prejšnji teden so v klubu predstavili Rudija Požega Vancaša, Špira Peričića in Andreja Kotnika.

Neposredni prestopi iz Olimpije v Maribor (via @Opta_Zabar):

Damjan Gajser

Enver Čirić

Ingmar Bloudek

Ismet Ekmečić

Suad Fileković

Ivica Pešić

Marko Simeunović

Muamer Vugdalić

Kliton Bozgo

Nastja Čeh

Gabriel Da Silva

Sani Trgo

Alexandru Cretu

Rok Kronaveter