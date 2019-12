Olimpija si je že v prejšnjem krogu zagotovila naslov jesenskega prvaka, a kljub temu na zimski odmor želi oditi z zmago.

Hadžić: Želimo zadržati pet točk prednosti

Glavni trener zmajev Safet Hadžić se zaveda, da bo v sredo za poln izkupiček potrebna maksimalna osredotočenost: "Tekme z Domžalami so vedno derbiji, prisotne so velike emocije. Absolutno bo težka tekma, mi pa bomo naredili vse, da bodo igralci maksimalno osredotočeni na zadnjo tekmo jesenskega dela, da zmagamo in zadržimo pet točk prednosti," je za spletno stran kluba dejal Hadžić.

Olimpija želi jesenski del zaključiti z zmago. Prvi adut Ljubljančanov bo znova Ante Vukušić, s 16 goli najboljši strelec lige. Foto: www.alesfevzer.com

Domžalčani so tudi po menjavi trenerja večji del jeseni igrali spremenljivo, a zadnji dve zmagi sta dali potrditev, da strateg Domžalčanov Andrej Razdrh potrpežljivo sestavlja mozaik, s katerim bo spomladi napadel zaostanek za zgornjim domom lestvice, pri tem pa bi mu zagotovo močno pomagal tudi uspeh v Stožicah.

Razdrh: Poskušali bomo presenetiti

"Olimpija je z razlogom na prvem mestu. Za slovenske razmere ima zelo kvalitetno ekipo, ki premore tako raznovrstno igro, da se ji je težko zoperstaviti. To smo lahko videli že na zadnji medsebojni tekmi, kjer je do izraza prišla individualna kvaliteta Ljubljančanov. Tokrat pričakujemo novo zahtevno srečanje, toda vanj se podajamo z željo po osvojitvi novih točk. V jesenskem delu je za nami veliko število tekem, toda kljub utrujenosti, ki jo gre zaznati, se moramo na dvoboj pripraviti po najboljših močeh in v prestolnici poizkušati presenetiti," pa pravi domžalski trener Razdrh.

Maribor bo "rane lizal" v Velenju

Prvi zasledovalec Olimpije Maribor bo po hladnem tušu na domači zelenici, ko je nepričakovano klonil (0:2) proti Triglavu, lovil zmago v Velenju pri zadnjeuvrščenem Rudarju.

Milanič: Vemo, kaj je treba spremeniti

Mariborčani bodo očitno na zimski odmor odšli s petimi točkami zaostanka za Olimpijo. Foto: www.alesfevzer.com

"Pogovorili smo se o tem, kar se je dogajalo v soboto. Skozi igro prihajamo do priložnosti, to nam je uspevalo v prejšnjih in na tekmi proti Triglavu, tokrat pa je slab izkoristek privedel do neželenega razpleta. Se pa zavedamo, da smo izgubili preveč točk proti ekipam s spodnjega dela lestvice, to je dejstvo in tudi opozorilo pred naslednjo tekmo. Treba se je osredotočiti na zadnjo preizkušnjo v letu in vse druge zadeve je zdaj treba odmisliti. Vemo, kaj je treba spremeniti in na kaj moramo biti pozorni. Trenutni Rudar dovoljuje navidezno pobudo in se posveti igri brez žoge. Tekma bo drugačna kot proti Triglavu in ne dvomim, da bo drugačen tudi naš odziv," za spletno stran kluba napoveduje trener vijoličastih Darko Milanič, ki ne bo mogel računati na poškodovanega Jasmina Handanovića in kaznovanega Martina Milca.

Krog odpirata Sežana in Celje

Krog bosta že ob 13.00 odprla CB24 Tabor Sežana in Celje, nato sledi obračun Aluminija in Triglava. Po srečanjih v Velenju (17.55) in Ljubljani (20.15) bosta jesenski del v četrtek zaključila Mura in Bravo.

22. februarja derbi Maribor - Olimpija

Spomladanski del prvenstva se bo začel v soboto, 22. februarja, ko bo že takoj na sporedu derbi med Mariborom in Olimpijo.

NOGOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 20. krog

Sreda ob 13.00:

CB24 TABOR SEŽANA - CELJE

Ob 15.45:

ALUMINIJ - TRIGLAV

Ob 17.55:

RUDAR - MARIBOR

Ob 20.15:

OLIMPIJA - DOMŽALE

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Četrtek ob 17.00:

MURA - BRAVO