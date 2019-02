Paul Pogba je blestel v prvem polčasu. Z golom in podajo je zapečatil usodo modrih. Foto: Reuters

Italijanski strateg se je znašel pod velikim pritiskom že po porazih pri Bournemouthu (0:4) in Manchester Cityju (0:6). V nedeljo se bo Chelsea srečal prav s Cityjem v finalu angleškega ligaškega pokala na Wembleyju. Veliko vprašanje je, ali bo Sarri sploh še dočakal to tekmo na klopi Londončanov.

Maurizio Sarri je morda že vodil zadnjo tekmo na klopi Chelseaja. Porabil je že ves kredit pri navijačih. Foto: Reuters

Chelsea je imel precej večjo posest (67:33 %) in tudi več strelov (11:7), a so gostje večkrat streljali v okvir vrat (2:5).

Pogba blestel v prvem polčasu

Chelsea, ki je 19. maja lani v finalu Pokala FA z golom Edena Hazarda z bele točke ugnal rdeče vrage, je začel odločno. V 12. minuti je Pedro s 15 metrov nevarno streljal, Sergio Romero pa je žogo s skrajnimi močmi odbil. Pet minut zatem je Gonzalo Higuain z glavo malce zgrešil vrata.

Po pol ure igre so gostje povedli. Paul Pogba je z leve strani izjemno natančno podal v kazenski prostor, pritekel je Ander Herrera in z glavo matiral Kepo Arrizabalago. Vratar modrih je krenil v napačno smer. Chelseaju se ni uspelo pobrati do odmora in v zadnji minuti prvega polčasa je po podaji Marcusa Rashforda z glavo zadel še sijajni Pogba.

Matić bi si zaslužil drugi rumeni karton

Na začetku drugega polčasa so gostitelji pritisnili, a si jim ni uspelo priigrati velike priložnosti. Še najnevarnejše za goste je bilo, ko je Nemanja Matić dvakrat napravil prekršek, potem ko je že po četrt ure prejel rumeni karton. Po spotikanju N'Gola Kanteja bi si zaslužil drugi rumeni karton, sodnik Kevin Friend se je že prijel za zadnji žep, kjer je imel spravljen rdeči karton, a si je vseeno premislil.

Vratar rdečih vragov Sergio Romero je imel v prvem polčasu veliko dela. Foto: Reuters

Navijači obeh ekip že odpustili Sarrija

V zadnje pol ure so navijači obeh ekip prepevali Sarriju, ki je pred tem uspešno vodil Napoli, da bo že v torek zjutraj odpuščen ("You're getting sacked in the morning"). Italijan je prejel žvižge s tribun in navijači modrih so že zahtevali, da na klop sede legendarni Frank Lampard. 40-letnik zdaj sedi na klopi Derby Countyja.

Solskjaerja poraz proti PSG-ja ni spravil s tira

Ole Gunnar Solskjaer je preporodil Manchester United, ki se je prebil že na četrto mesto v Premier ligi in ima točko več od Chelseaja. Prvi poraz je Norvežan doživel prejšnji torek, ko je na Old Traffordu izgubil proti PSG-ju z 0:2. Za United je prav Pokal FA zadnja priložnost za lovoriko v letošnji sezoni, saj je težko pričakovati, da bi lahko dosegli epski preobrat na Parku princev.

Osmina finala:

Chelsea - MANCHESTER UNITED 0:2 (0:2)

40.562; Herrera 31., Pogba 45.

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta (82./Zappacosta), Rüdiger, David Luiz, Alonso, Kante, Jorginho, Kovačić (71./Barkley), Pedro (58./Willian), Higuain, Hazard.

Manchester United: Romero, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Herrera, Matić, Pogba, Mata (76./Pereira), Lukaku (73./Sanchez), Rashford (94./McTominay).

Sodnik: Kevin Friend

Odigrano v petek, soboto in nedeljo:

QPR - WATFORD 0:1 (0:1)

Capoue 45.

BRIGHTON - Derby County 2:1 (2:0)

Knockaert 33., Locadia 45.; Cole 81.

Wimbledon - MILLWALL 0:1 (0:1)

Wallace 5.

Newport - MANCHESTER CITY 1:4 (0:0)

Amond 88.; Sane 51., Foden 75., 89., Mahrez 94.

Bristol - WOLVERHAMPTON 0:1 (0:1)

Cavaleiro 28.

Doncaster - CRYSTAL PALACE 0:2 (0:2)

Schlupp 8., Meyer 45.

SWANSEA - Brentford 4:1 (0:1)

Daniels 49./ag, James 53., Celina 66., Byers 90.; Watkins 28.

RK: Konsa 61./Brentford

Četrtfinale, 15.-18. marca:

SWANSEA - MANCHESTER CITY

WATFORD - CRYSTAL PALACE

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UNITED

MILLWALL - BRIGHTON