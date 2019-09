Stožice po dobrih štirih letih spet razprodane

Prenos tekme na TV SLO 2 in MMC-ju

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stožice so bile na tekmi slovenske reprezentance nazadnje polne 14. junija 2015, ko so Angleži slavili s 3:2. Foto: Miloš Vujinović/BoBo

Iz Nogometne zveze Slovenije so sporočili, da je petkova kvalifikacijska tekma med Slovenijo in Poljsko v Ljubljani razprodana. Nazadnje so bile Stožice za reprezentančno tekmo razprodane junija 2015 proti Angliji.