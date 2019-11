Matjaž Kek gradi ekipo za naslednje cikluse. Foto: BoBo

Največji optimisti so sicer upali, da bo pred zadnjim krogom Slovenija že potrdila nastop na (pan)evropskem prvenstvu, a je resnica zgolj polovična, varovanci Matjaža Keka so namreč že brez možnosti za preboj na zaključni turnir, tja sta se že uvrstili Poljska in Avstrija.

Kek bo tako vsaj delno prevetril ekipo, v njej ne bo kaznovanega Aljaža Strune, po Kekovih besedah pa je nekaj igralcev utrujenih od tekme proti Latviji, ki jo je Slovenija dobila z 1:0. Tekma bo tako tudi primeren test za rešitve, ki bi lahko delovale v naslednjih kvalifikacijah.

Vabljeni k spremljanju Tekma se bo začela ob 20.45, od 20.00 naprej lahko na TV Slovenija 2 in naši spletni strani spremljate studijsko dogajanje.

Kek: Znova je treba vzpostaviti kult reprezentance

Srečanje, na katerem se bo reprezentančno poslovil branilec dortmundske Borussie Lukasz Piszczek, bo po napovedih razprodano, tako da bo na nacionalnem stadionu več kot 56.000 gledalcev. Sodili bodo Nemci Daniel Siebert, Jan Seidel in Marco Achmüller.

Kvalifikacije za Euro 2020, skupina G

Danes ob 20.45:

POLJSKA - SLOVENIJA

LATVIJA - AVSTRIJA

SEVERNA MAKEDONIJA - IZRAEL