Leta 2010 je s Španijo postal svetovni prvak. Foto: Reuters

Nekdanji nogometaš Barcelone, madridskega Atletica in Valencie trenutno igra na Japonskem za Vissel Kobe.

"To novinarsko konferenco sem sklical, da napovem konec profesionalne kariere. Odločil sem se, da se upokojim," je novinarjem v Kobeju povedal napadalec, ki je z 59 goli še vedno rekorder v španski reprezentanci. O tej odločitvi je dolgo razmišljal: "To je rezultat pogovora z družino in ljudi okrog mene. Sam sem si želel nehati, nihče me v to ni prisilil."

Za Španijo je trikrat igral na svetovnem prvenstvu in se z njo leta 2010 veselil naslova svetovnih prvakov, dve leti prej je postal tudi evropski prvak. Z Barcelono je osvojil Ligo prvakov, dva španska naslova in tudi svetovno klubsko krono. V letošnji sezoni je za Vissel Kobe, ki je na desetem mestu državnega prvenstva, dosegel 12 golov.