Ob odsotnosti poškodovanega Neymarja je zdaj prvi brazilski zvezdnik Philippe Coutinho. Foto: Reuters

Petkratni svetovni prvaki, ki naskakujejo deveti južnoameriški naslov, so se v Sao Paulu predstavili v belih dresih, kakršni so bili tudi prvotni reprezentančni vse do finala svetovnega prvenstva 1950 in bolečega Maracanaza, ko je brazilske sanje po domačem slavju razblinil Urugvaj. Tedaj so jih zamenjali rumeni, ki so primarna različica še danes.

Brazilci so imeli proti najskromnejši južnoameriški izbrani vrsti ves čas pobudo, a v prvem polčasu jim premoči ni uspelo unovčiti. Nasprotno mrežo so načeli v peti minuti nadaljevanja. Že v prvi minuti drugega polčasa je po podaji Richarlisona v kazenskem prostoru žoga v roko zadela Adriana Jusina. Igra se je nadaljevala, nato pa si je Nestor Pitana ogledal posnetek sporne situacije in dosodil enajstmetrovko. 50. minuta je tekla, ko je žogo na belo točko postavil Coutinho in enajstmetrovko tudi zanesljivo izvedel. Nogometaš Barcelone je tako na tretjem zaporednem velikem tekmovanju – dveh Copah in lanskem svetovnem prvenstvu – dosegel prvi brazilski gol.

Tri minute pozneje se je zvezdnik, ki ima za sabo skromno sezono v dresu katalonskega velikana, znova vpisal med strelce. Z desne strani je podal njegov nekdanji soigralec pri Liverpoolu Roberto Firmino, Coutinho pa je mrežo zatresel z glavo. Končni izid je v 85. minuti postavil rezervist Everton, ki je z leve strani žogo popeljal proti sredini in jo z roba kazenskega prostora z lepim udarcem poslal za hrbet Carlosa Lampeja.

1. krog, skupina A:

Sao Paulo:

BRAZILIJA – BOLIVIJA 3:0 (0:0)

Coutinho 50./11-m, 53., Everton 85.

Ob 21.00 (Porto Alegre):

VENEZUELA – PERU

Skupina B, nedelja ob 0.00 (Salvador):

ARGENTINA – KOLUMBIJA

Ob 21.00 (Rio de Janeiro):

PARAGVAJ – KATAR

Ponedeljek ob 0.00 (Belo Horizonte):

URUGVAJ – EKVADOR

Torek ob 1.00 (Sao Paulo):

JAPONSKA – ČILE