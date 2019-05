Mohamed Salah je bil zaradi pretresa možganov zamenjan v 73. minuti sobotne tekme Newcastle ‒ Liverpool. Foto: Reuters

"Salah in Firmino zaradi poškodb ne bosta na voljo na jutrišnji tekmi. Brez dveh izmed najboljših napadalcev na svetu moramo doseči štiri gole," je pred povratnim dvobojem novinarjem sporočil 51-letni nemški strateg. Liverpool bo v torek zvečer na Anfieldu od 20.45 dalje lovil zaostanek treh golov, pri čemer bo močno oslabljen. Na drugi strani bo izjemno motivirana Barcelona pod vodstvom Lionela Messija, ki je že prejšnji konec tedna dvignil pokal za naslov prvaka Španije in zdaj razmišlja samo še o evropski nogometni kroni.

Potrjen pretres možganov

Roberto Firmino je že pretekli teden v Ligi prvakov zaradi poškodbe dimeljske mišice vstopil šele pozno v drugem polčasu tekme, ki jo je Barcelona na domačem Camp Nouu dobila s 3:0. Brazilec nato ni bil na voljo za sobotno ligaško tekmo proti Newcastlu.

Angleška ekipa je konec tedna doživela nov udarec, ko se je na tekmi z Newcastlom poškodoval še najboljši strelec moštva Mohamed Salah. Egipčan je dobil udarec v glavo in so ga morali na nosilih odnesti z igrišča. Klopp je potrdil, da je Salah dobil pretres možganov, tako da ne bo pripravljen za povratno tekmo z Barcelono.

Ko se je poškodoval Salah je bilo v Newcastlu še 2:2, na koncu pa sta rezervista Shaqiri in Origi spletla zmagovito Liverpooolovo akcijo za 3:2. Zdaj bosta ravno Švicar in Belgijec v začetni postavi nadomestila Egipčana in Brazilca v napadu. Foto: Reuters

Kako do preobrata brez strelcev 42 golov?

"Dva izmed najboljših napadalcev na svetu nam bosta manjkala, mi pa moramo doseči štiri zadetke. To nam nikakor ne olajša dela, ampak dokler imamo 11 nogometašev, se bomo borili," je veliki izziv za Liverpool opisal Klopp. Ob Salahu in Firminu, ki sta skupaj v sezoni prispevala kar 42 golov, zaradi poškodbe pri gostiteljih povratne tekme manjka še vezist Naby Keita, načet pa je Adam Lallana.

"Življenja nam to ne olajša, a 90 minut se moram truditi, da proslavimo našo pot v Ligi prvakov na dostojen način. Načrt je doseči štiri gole. Če nam ne uspe, dajmo se vsaj posloviti na najlepši možni način," je bil na ponedeljkovi novinarski konferenci odkritosrčen Klopp in priznal, da bo zadovoljen že s kakršno koli zmago.

Sočasen boj za Premier ligo

Barcelona je na zadnji ligaški tekmi proti Celti zaradi poškodbe ostala brez Ousmana Dembeleja, že predtem pa je bil odsoten Rafinha.

"Pred nami je kopica odločitev. Čaka nas tretja tekma v šestih večerih. Barcelona je lahko zamenjala celotno enajsterico za prvenstveno tekmo konec tedna. Bomo videli, kako se bo razpletlo," je malce le pojamral trener Liverpoola, ki bo nocoj z enim očesom spremljal še tekmo predzadnjega kroga Premier lige, ko bo branilec naslova Manchester City gostil Leicester. City s tekmo manj za trenutno vodilnim Liverpoolom zaostaja za dve točki.

LIGA PRVAKOV 2019

POLFINALE, povratni tekmi

Torek ob 21.00:

LIVERPOOL - BARCELONA 0:3

Verjetni postavi:

Liverpoool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wiynaldum; Shaqiri, Origi, Mane.

Barcelona (4-4-2): ter Stegen; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Vidal, Rakitić, Busquets, Coutinho; Suarez, Messi.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

Sreda ob 21.00:

AJAX - TOTTENHAM 1:0

Sodnik: Felix Brych (Nemčija)

V oddebeljenem tisku izid prvih polfinalnih tekem.

FINALE LIGE PRVAKOV 2019, sobota, 1. junija, ob 21.00 na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu.