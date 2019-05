Robert Berić je devetim golom in podaji v Ligue 1 dodal še po en gol v ligaškem pokalu in pokalu Francije. Vse to v 24 nastopih in 1.276 minutah igre, s čimer je drugi najučinkovitejši igralec četrtega kluba Francije. Foto: Twitter/@ASSEofficiel

V prihodnjih dneh bo selektor Matjaž Kek predstavil drugi reprezentančni seznam za kvalifikacije za Euro 2020: v petek, 7. junija, Slovenijo čaka gostovanje pri Avstriji v Celovcu, v ponedeljek, 10. junija, pa še obisk pri Latviji v Rigi.

Če Keka lahko veseli kar šest golov reprezentantov, pa mora biti zaskrbljen zaradi čedalje daljšega seznama poškodovanih igralcev, katerim družbo delajo še rezervisti, ki so se ob koncu sezone 2018/19 v klubih znašli na stranskem tiru. Nova težava je, koliko zdravih in razpoložljivih vratarjev še ima Slovenija?

2015/16: Jan Oblak

2016/17: Jan Oblak

2017/18: Jan Oblak

2018/19: Jan Oblak

Četrto zaporedno sezono je Jan Oblak vratar z najmanj prejetih golov v La Ligi.

Poškodba Oblaka, ki je prejel četrto zaporedno "zamoro"

Svetovno najbolj prepoznavni slovenski nogometaš v svetu Jan Oblak je zaradi poškodbe stegenske mišice na levi nogi izpustil zadnjo prvenstveno tekmo La Lige, kar je sploh prva izpuščena ligaška tekma Škofjeločana v iztekajoči se sezoni. Kljub vsemu je Oblak suvereno osvojil že četrto zaporedno lovoriko zamoro, za vratarja, ki v španskem prvenstvu v povprečju prejema najmanj golov na tekmo. V minuli La Ligi je Oblak je prejemal 0,37 gola/tekmo oz. 27 prejetih golov na 37 tekmah, na katerih je kar 20-krat zaklenil vrata.

Belec prvič brez mesta na rezervni klopi

Poškodba Oblaka naj bi sicer zahtevala samo nekajdnevni počitek, a nato je prišla še novica, da Vid Belec prvič v sezoni ne bo sedel na klopi Sampdorie. 28-letni Mariborčan je zaradi bolečin v levem kolenu ostal zunaj postave. V tekoči sezoni Belec sicer za Sampdorio ni branil niti ene minute, zato pa je bil 40-krat prva rezerva Emilu Auderu.

Kotnik ni branil vse od februarja, Sorčana čaka playoff

Tretji vratar Matic Kotnik, ki je že sklenil sezono, ni branil vse od konca februarja, ko si je poškodoval roko, zaradi česar je moral odpovedati udeležbo že na marčnem začetku boja za Euro 2020. Rezervni tretji vratar Grega Sorčan v zadnjih mesecih ne blesti, tako kot ne Gorica, zato pa ga skupaj z vrtnicami po izteku Prve lige čakata še dve dodatni tekmi najbrž s Sežano za popolnitev Prve lige.

Koga bi lahko vpoklical selektor Kek, če se zgodi črni scenarij? Namig prihaja iz Italije, kjer je bil za najboljšega vratarja Serie A vnovič razglašen slovenski vratar, ki se je sicer že reprezentančno upokojil pred štirimi leti.

V pogonu samo pol izbrancev iz marca

Od 26 nogometašev Slovenije, ki so bili vpoklicani in v kombinacijah za marčni uvodni kvalifikacijski tekmi za Euro 2020 v Izraelu in s Severno Makedonijo, jih je v preteklem tednu zaigralo le 13. Vsi sicer v začetnih postavah, zanimivo, da so v pogonu vsi napadalci, nato pa se igralni čas manjša s premikanjem skozi linije proti golu.

Usmerimo pogled k bolj svetlim platem in predvsem bistvenim v nogometu ‒ golom.

Iličićev gol pri Juventusu za nov korak Atalante v Ligo prvakov (xG 0,40)

Po velikem razočaranju v srednem finalu Pokala Italije, ko je Lazio premagal Atalanto, so se Bergamčani hitro pobrali. V nedeljo zvečer so pri prvaku Juventusu povedli prek Josipa Iličića, ki se je po kotu sam znašel na drugi vratnici za lahek 12. prvenstveni gol. Dolgo je kazalo na zmago Atalante, ki pa se je na koncu morala zadovoljiti z remijem. V zadnjem, 38., krogu drži La Dea usodo v svojih rokah ‒ z zmago nad Sassuolom se uvrsti v Ligo prvakov.

Kurtićeva natančna in peta podaja v Serii A

Dva gola Berića za najboljšo sezono Krčana v Franciji (xG 0,67 in xG 0,53)

St. Etienne je v predzadnjem krogu Ligue 1 doma s 3:0 premagal Nice in dokončno že osvojil izvrstno 4. mesto, kar mu prinaša nastop v Evropski ligi. Ključni mož v konici napada je bil Robert Berić, ki je dosegel dva plenilska gola. Najprej je v 24. minuti ob prekinitvi izigral zanko za nedovoljen položaj, s prsmi spustil žogo na tla in jo s polvolejem z dveh metrov poslal v mrežo. V 64. minuti se je Berić znova znašel na pravem mestu znotraj 5-m prostora, a je zgrešil strel z desno nogo, vendar ga je žoga zadela v levo in se preusmerila čez črto. Berić je z dvojčkom potrdil svojo najuspešnejšo sezono, odkar je v Franciji. Po prestopu iz Rapida je v 2015/16 na 10 ligaških tekmah dosegel 3 gole. V sezoni 2016/17 je na 22 tekmah prispeval 6 golov. Lani v sezoni 2017/18 je na 15 tekmah zabil 7-krat.

27. in 28. ligaški gol Šporarja na Slovaškem

Slovaški prvak je po že davno osvojeni državni kroni očitno podredil ambicije strelskemu rekordu. Andraž Šporar je po hat-tricku pretekli konec tedna, tokrat na gostovanju pri Zemplinu Michalovce dosegel dva nova gola. Slovan je sicer le remiziral s 3:3, zato pa je Šporar dosegel že 27. in 28. gol. Bratislavčani v zadnjem krogu v petek gostijo Sered in Špoki za izenačenje absolutnega strelskega rekorda Slovaške potrebuje samo še gol. Z dvema zadetkoma bi Šporar presegel rekord napadalca Košic Roberta Semenika, ki je v sezoni 1995/96 v slovaškem prvenstvu dosegel 29 golov.

Deseti gol Boharja na Poljskem

Na Poljskem se je končalo prvenstvo, kjer je vidno vlogo odigral Damjan Bohar, ki je postavil piko z desetim ligaškim golom za Zaglebio Lubin. V 32. minuti gostovanja pri Legii Varšavi je Prekmurec izenačil na 1:1, končalo se je z 2:2. Zaglebia je končala na šestem mestu, Jagiellonia Bialystok Nemanje Mitrovića pa na petem mestu, oboji pa so tako ostali brez nastopa v Evropi.

Naslov poljskega prvaka je osvojil Piast Gliwice, katerega član je tudi Uroš Korun, udeleženec januarske B-reprezentance v Marbelli. Po poškodbi je v spomladanskem delu Korun zaigral na treh tekmah, v celotni sezoni pa na devetih ligaških srečanjih.

Dva gola Bezjaka za piko na i ob naslovu na Cipru

Zbirko Slovencev z državnim naslovom za sezono 2018/19 zaokrožuje Roman Bezjak, ki je po zimski selitvi iz Poljske na Ciper prispeval 4 gole na 14 nastopih za APOEL, ki je 28. postal ciprski prvak. Na prav zadnji tekmi prvenstva je Bezjak zatresel dvakrat. V sredo bo Bezjak skupaj z APOEL-om imel priložnost, da sezono sklene z dvojno krono, saj ga čaka še pokalni finale z AEL-om.

30-letni Korošec je sicer svojevrsten rekorder med slovenskimi nogometaši na tujem, saj je postal državni prvak še v tretji tuji državi. Z Ludogorcem je bil trikrat najboljši v Bolgariji, z Rijeko pod taktirko Keka je enkrat osvojil Hrvaško, zdaj pa še Ciper, ob tem pa ima še po en bolgarski in hrvaški pokal.

Doma pozabljeni Popović najboljši Slovenec v Rusiji

V Rusiji je prišlo do soočenja štirih Slovencev na eni tekmi. Ufa s kapetanom Slovenije Bojanom Jokićem in napadalcema Lovrom Bizjakom ter Andresom Vombergarjem je gostila Orenburg. Klub z obrežja reke Ural in bližine meje s Kazahstanom je presenečenje močne ruske Premier lige. Nekdanja zmaja Ricardo Alves in Danijel Miškić sta poskrbela za oba gola in zmago gostov z 2:0, s čimer so se utrdili na 7. mestu lestvice. Za drugi gol je iz kota podal prvi playmaker Orenburga Denis Popović. Otrok Celja in pozneje član Kopra že od sezone 2013/14 igra v tujini: Grčija, Poljska in Rusija so njegove postojanke. 29-letni osrednji vezist je nosilec igre v klubu in je letos prispeval dva gola ter šest podaj na 23 tekmah. Tekmo v Ufi je končal kot igralec tekme, tudi po algoritmih: WhoScored ga je ocenil s kar 8,4, SofaScore pa z 8,3.

* - zaradi poškodbe ga je zamenjal Grega Sorčan;

** - zaradi osebnih razlogov izpustil marčni tekmi, nadomestil ga je Andraž Struna.