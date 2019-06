Jürgen Klopp se je znebil etikete trenerja, ki izgublja finalne tekme. Foto: EPA

Izjemno karizmatični trener je prerodil vsak klub, v katerem je deloval. Ko je pred slabimi štirimi leti sedel na vročo rdečo klop, je novinarje in javnost prosil predvsem, da ima na voljo dovolj časa: "Ocenjujte me po štirih letih."

Klopp po finalu: To je začetek

Čeprav si je bržkone želel predvsem zmage v državnem prvenstvu, je z izjemnimi predstavami popeljal Liverpool do treh evropskih finalov. Ti nikoli niso bila njegova svetla stran. "Izgubil sem šest zaporednih finalov. To so bili res težki trenutki, a nikakor me niso zlomili. Moje vodilo je bilo vedno, da se je po porazu treba še bolj in bolj truditi." Jürgen Klopp je to demonstriral vedno znova in znova, plod svojega dela je zdaj pobral z naslovom evropskega prvaka.

Klopp se je tudi zaradi izkušenj finalov obrnil k Tottenhamu in jih potolažil: "Sam jih dobro razumem. Vem, kako se počutijo v tem trenutku."

Slavje Liverpoolovih navijačev

Nekaj statističnih zanimivosti:

- Liverpool je šestič osvojila naslov evropskega prvaka, naslednji angleški klub ima polovico teh naslovov (Manchester United 3).

- Klopp je peti nemški trener z naslovom v najmočnejšem evropskem tekmovanju in šele drugi, ki mu je to uspelo z nenemškim klubom (še Jupp Heynckes z Realom).

- Tottenham je postal osmi angleški klub, ki je igral v finalu. Zadnjih šest klubov, ki so prvič igrali v finalu LP, so vselej izgubili (še Chelsea 2008, Arsenal 2006, Monaco 2004, Bayer 2002 in Valencia 2000).

- To je bil sploh prvi finale Lige prvakov, v katerem sodnik ni pokazal niti enega kartona.

- Mo Salah je gol dosegel že po 108 sekundah, kar je drugi najhitrejši gol v finalih. Prej se je gola veselil le Milanov Paolo Maldini leta 2005, ki je zadel po 50 sekundah. Oba omenjena finala je na koncu dobil Liverpool.

- Divock Origi je postal šele drugi Belgijec, ki je zadel v finalih. Pred tremi leti je za Atletico zadel Yannick Carrasco.

- Origi je v letošnji Ligi prvakov sprožil tri strelec in dosegel ... tri gole!