Jürgen Klopp je izpolnil obljubo in Liverpoolu prinesel naslov evropskega prvaka. Foto: Reuters

14 let je Liverpool čakal na nov, šesti naslov evropskega nogometnega prvaka. Po carigrajskem čudežu, ko je po izvajanju enajstmetrovk ugnal Milan, je dvakrat zaigral v finalu in neuspešno naskakoval evropski tron.

Glavni sodnik Damir Skomina je že v 20. sekundi srečanja pokazal na belo točko, potem ko je Tottenhamov vezist Moussa Sissoko v lastnem kazenskem prostoru igral z roko. Foto: Reuters

Leta 2007 je bil z 2:1 v Atenah boljši Milan, lani je s 3:1 v Kijevu slavil Real Madrid. Rdeči letos v skupinskem delu Lige prvakov niso blesteli, skozi šivankino uho so se prebili v izločilne boje, kjer pa so nato stopili na plin in se devetič v zgodovini uvrstili v finale najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu.

Tekma sicer ni postregla s presežki. Šlo je pravzaprav za šahovsko partijo, potem ko je Liverpool že v 2. minuti srečanja z bele točke v vodstvo povedel Mohamed Salah. Rdeči so na zelenici prepustili pobudo Londončanom, ki so dobili boj na sredini igrišča, a kaj prida jim to ni pomagalo.

Daleč od tega, da so vrgli puško v koruzo, nenehno so iskali priložnosti za izenačenje, a so vsakič znova naleteli ali na dobro postavljeno obrambo ali odličnega vratarja Alissona Beckerja. Vse upe po vrnitvi v dvoboj je nato v zaključku tekme razblinil polfinalni krvnik Barcelone Divock Origi, ki je z diagonalnim strelom z levico podvojil vodstvo svoje ekipe in potrdil naslov prvaka stare celine.

Klopp v Liverpoolu in pri njegovih navijačih pušča neizbrisljiv pečat. Foto: Reuters

Klopp: Zdaj gremo dalje!

Liverpoolov trener Jürgen Klopp je dvakrat vodil ekipo v finalu Lige prvakov, prvič na Wembleyju, ko je z Borussio iz Dortmunda moral priznati premoč Bayernu. Lani je bil močnejši Real Madrid. Tokrat je le dočakal veliki trenutek. "Tako zelo sem vesel za vse te ljudi, za svojo družino. Vsi trpijo zame in si ta uspeh zaslužijo bolj kot kdor koli drug. Ste že kdaj videli ekipo, ki bi se tako borila? Vratarja, ob katerem so še tako težke obrambe videti izjemno lahke? To je največja noč v naših življenjih. Trajalo je nekaj časa, ta zmaga je zelo pomembna za naš razvoj. Zdaj gremo dalje. Po navadi sem 20 minut po tekmi že napol opit, tokrat pijem samo vodo," je v svojem slogu dejal nemški strateg, ki je dobil taktični dvoboj s kolegom na drugi strani. "Ta naslov bomo proslavili skupaj, čaka nas senzacionalen večer. Čutim predvsem olajšanje, olajšanje do družine. Po zadnjih šestih finalih sem jih na počitnice odpeljal s srebrnim odličjem okoli vratu, zaradi česar nisem mogel biti kul," je še povedal karizmatični Nemec.

Potem ko je lanski finale zaradi poškodbe v solzah končal že v prvem polčasu, je Mohamed Salah tokrat le dočakal svoj trenutek. Foto: Reuters

Virgil van Dijk – uradno najboljši nogometaš finala. Foto: Reuters

Salah: Veliko sem tvegal za svojo kariero

Pot do zmage Liverpoolčanov je že v 2. minuti srečanja začel tlakovati Mohamed Salah. Njegov zadetek je drugi najhitrejši v finalih Lige prvakov. Z bele točke je ugnal Huga Llorisa, žogo je silovito poslal pod prečko. "Vsi smo zdaj zelo veseli. Zelo sem vesel, da sem zaigral v drugem zaporednem finalu Lige prvakov in da sem končno lahko odigral vso tekmo. Vsi smo danes igrali odlično, nikogar ne gre posebej izpostaviti, kot ekipa smo bili preprosto izjemni," je dejal Egipčan, ki v mestu Beatlov iz sezone v sezono postaja vse bolj priljubljen. "Veliko sem tvegal za svojo kariero. Iz majhne vasice sem prišel v Kairo in tako naprej. Biti Egipčan na tej ravni, to je zame nekaj neverjetnega," je dodal.

Trent Alexander-Arnold je pri 20 letih igral že v dveh finalih Lige prvakov. Foto: Reuters

Divock Origi je letos v Ligi prvakov dosegel tri zadetke – dva v polfinalu proti Barceloni in enega v finalu. Foto: Reuters

Alexander-Arnold uresničil svoje sanje

Eden izmed najzaslužnejših nogometašev ob letošnjem evropskem naslovu je tudi domači nogometaš, Trent Alexander-Arnold. Liverpoolčan, ki je v otroštvu sanjal, da bi mu nekoč uspelo zaigrati za klub z Anfielda, se je zdaj v rdečem dresu vpisal med nesmrtne. "Težko je vse skupaj opisati z besedami. Glede na to, kakšna sezona je za nami, smo si ta naslov zaslužili bolj kot katera koli ekipa. Uspelo nam je nekaj posebnega. Ne bomo se ozirali nazaj in rekli, da je bila tekma slaba. Ozrli se bomo nazaj in rekli, da smo evropski prvaki. Sem popolnoma preprost mladenič iz Liverpoola, ki je nocoj uresničil svoje sanje," je pojasnil 20-letnik, rojen le streljaj od Melwooda, kjer že vrsto let trenira Liverpoolova prva ekipa.

Hendersonov največji trenutek v karieri

Legendarnega kapetana Stevena Gerrarda je v Madridu zamenjal Jordan Henderson, ki je s solzami prejemal čestitke soigralcev po zadnjem žvižgu glavnega sodnika Damirja Skomine. Liverpoolov kapetan, sicer privrženec Sunderlanda, je dočakal vrhunec svoje kariere. "Vsakič ko igram nogomet, skušam dati vse od sebe. Ne glede na okoliščine želim vselej pomagati svoji ekipi. Preživljal sem težke čase, a sem se boril dalje. Tako kot ta klub. To je nedvomno moj največji trenutek v karieri. O tem sem sanjal vse od otroštva. Ne gre zame, ne gre za to, da sem kapetan, ki dvigne slovito lovoriko. Gre za ta klub. Gre za to skupino nogometašev. Gre za trenerja," je dejal 28-letnik. In sklenil: "Brez Kloppa vse skupaj ni mogoče To, kar mu je uspelo sestaviti v Liverpoolu, je neverjetno. Ustvaril je posebno ekipo, v kateri je neverjetno vzdušje. Zelo sem ponosen, da sem del tega kluba. Ta naslov je zame še toliko posebnejši."

Mauricio Pochettino je Tottenham senzacionalno popeljal v finale Lige prvakov, kjer pa je moral premoč priznati Kloppu in Liverpoolu. Argentinski strateg na klopi londonskega kolektiva je prepričan, da najboljše šele prihaja. Foto: Reuters

Pochettino: Razmišljati moramo pozitivno

Povsem drugače je bil – razumljivo – po tekmi razpoložen strateg Tottenhama Mauricio Pochettino. Izjemne sezone Londončanov v letošnji Ligi prvakov vsekakor ne gre prezreti, Pochettinova ekipa je izločila angleške prvake in se na neverjeten način prek Ajaxa uvrstila v veliki finale, kjer pa so bili rdeči prevelik zalogaj. Vseeno je 47-letni Argentinec dokazal, da tudi brez okrepitev lahko kroji evropski vrh. "V tem trenutku je skoraj nemogoče govoriti," je dejal na novinarski konferenci po tekmi. "Vsi smo zelo razočarani, vendar pa sem zelo, zelo ponosen na svoje igralce. Finale igraš, da ga dobiš, ne da igraš dobro. Tu ni prostora za taktiko. To, da smo prejeli najstrožjo kazen že v 20. sekundi tekme, je imelo velik vpliv na celotno tekmo." Pochettino je izkoristil priložnost in športno čestital nasprotniku: "Rad bi čestital Liverpoolu, Kloppu, igralcem in navijačem za izjemno sezono. Bili so fantastični. Poraz je zelo boleč, a moramo dvigniti glave in nadaljevati to, kar smo si zadali. Seveda nam bo zdaj vsem zelo težko, a po nekaj urah se moramo zbrati in začeti razmišljati pozitivno."

Harry Kane se je vrnil po težji poškodbi, a v finalu ni bil pretirano opazen, Foto: Reuters

Lloris: Nismo našli poti do gola

Zagotovo si ni mislil, da bo moral že v uvodnih dveh minutah braniti strel z bele točke, a prav to se je Tottenhamovemu vratarju Hugu Llorisu zgodilo. Salahov strel je bil premočan, da bi mu preprečil pot v mrežo. "Po tako hitrem zadetku jim je vsekakor zrasla samozavest. Na takšnih tekmah je pomembno, da dobiš ključne dvoboje. Igrali smo dobro, bili smo močni, a nikakor nam ni uspelo najti poti do njihove mreže. Lahko bi igrali bolje, ampak po tako zgodnjem zadetku se je bilo težko pobrati. Poraz je zelo boleč, saj nikoli ne veš, kdaj se ti bo ponudila naslednja priložnost," je dejal Lloris, ki je lani s Francijo postal svetovni prvak.

"Težko bo preboleti ta poraz. Storili smo vse, da bi se pobrali po zgodnjem prejetem zadetku. Liverpool je od 20. sekunde dalje lahko igral točno tako, kot si je zamislil," pa je še povedal Tottenhamov branilec Jan Vertonghen.