Erik ten Hag lahko s svojimi izbranci osvoji tri lovorike v naslednjem mesecu. Foto: Reuters

Vodstvo nizozemske nogometne zveze je preložilo celoten prvenstveni krog, da bi se junaki iz Amsterdama lahko pripravili na polfinalni obračun. V osmini finala so izločili trikratne zaporedne evropske prvake iz Madrida, v četrtfinalu pa so šokirali še Juventus. Obakrat so blesteli v gosteh, na stadionu Santiago Bernabeu so zmagali s 4:1, v Torinu pa z 2:1.

Mauricio Pochettino ima precej težav s poškodovanimi in kaznovanimi igralci. Foto: Reuters

Ajax ima priložnost za trojno krono

V prvenstvu je Ajax na prvem mestu, po točkah je izenačen s PSV-jem, a bo osvojil naslov, če zmaga na zadnjih dveh srečanjih proti Utrechtu in Graafschapu. V finalu pokala ga v nedeljo čaka Wiilem II.

"V letošnji sezoni smo naredili velik korak naprej. V torek ne bomo le uživali v velikem trenutku za naš klub, ampak želimo tudi iztržiti pozitiven izid. Vse skupaj poteka zelo hitro. Maj je pred vrati, še vedno pa igramo v treh tekmovanjih. Nimamo veliko časa za razmišljanje," je pojasnil vezist Donny van de Beek.

Ajax precej bolje igra na gostovanjih: "Mislim, da je popolnoma vseeno, kje se igra prva tekma. Velikokrat se govori, da je veliko bolje najprej igrati v gosteh. V osmini finala in četrtfinalu se je izkazalo ravno nasprotno."

Tadić in Blind prinesla izkušnje iz Premier lige

"Vsi smo spočiti in komaj čakamo, da se začne. Stavili bomo na naše prednosti, čeprav zelo spoštujemo tekmeca. Blind in Tadić sta prinesla bogate izkušnje iz Premier lige v našo ekipo, ki je bila že lani zelo močna, a manjkali so izkušeni igralci. Na začetku sezone nam nihče ni pripisoval možnosti za polfinale. Ne bomo počivali na dozdajšnjih dosežkih, vsi želimo v finale," je odločen trener Erik ten Hag.

"Vsekakor smo lahko še precej učinkovitejši. Na tekmah proti Realu in Juventusu na domačem stadionu smo bili neučinkoviti. V Torinu smo zmagali z 2:1, a smo zapravili še nekaj velikih priložnosti," je dodal strateg, ki si je zelo dvignil ceno v zadnjih mesecih.

Številni mladi upi na izhodnih vratih

Ajax je štirikratni evropski prvak, zadnjič je bil najboljši maja 1995 na Dunaju. To je njihov prvi pofinale Lige prvakov po letu 1997. Poleti bo prodal številne nosilce igre. Frenkie de Jong se je za 75 milijonov evrov že dogovoril za prestop v Barcelono, podoben znesek naj bi Nizozemci dobili za Matthijsa de Ligta, na izhodnih vratih naj bi bili tudi Hakim Ziyech, Donny van der Beek, David Neres in Nicolas Tagliafico.



Med tistimi, ki so se v preteklosti že naslonili na šolo nizozemskega velikana, je tudi Tottenham, ki ima v svojih vrstah nekdanje Ajaxove igralce (Christian Eriksen, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen in Davinson Sanchez).



Nogometaši Ajaxa so opravili zadnji trening na modernem stadionu Tottenhama. Vsi sanjajo o ponovitvi leta 1995, ko je ekipa iz Amsterdama zadnjič osvojila Ligo prvakov. Na Dunaju je Ajax premagal Milan z 1:0. Foto: Reuters

Kane poškodovan, Son kaznovan

Ten Hag nima težav s sestavo udarne enajsterice. V precej težjem položaju je Mauricio Pochettino. Kaznovan je junak četrtfinala Heung Min Son, ki je na dveh tekmah trikrat zatresel mrežo Manchester Cityja. Na prvi tekmi proti vodilni ekipi Premier lige si je Harry Kane poškodoval gleženj in v polfinalu ne bo igral. Poškodovani so tudi Erik Lamela, Serge Aurier in Harry Winks.

Tottenham je zadnjo lovoriko osvojil februarja 2008, ko je bil najboljši v angleškem ligaškem pokalu, zadnji naslov državnega prvaka sega v leto 1961. Leta 1984 se je veselil zmage v Pokalu Uefa, še nikoli pa ni zaigral v polfinalu Lige prvakov.

Pochettino pričakuje magični večer

"Pričakujem magični večer na našem novem stadionu. Še pred mesecem dni si nihče ni upal niti pomisliti na ta scenarij. Za tako pomembno tekmo nihče ne bo utrujen, motivirati ni treba nikogar," je poudaril Pochettino, ki ni bil zadovoljen po sobotnem porazu proti West Hamu z 0:1. Tudi tekmeci niso blesteli in Tottenham je še vedno na tretjem mestu, ki vodi v Ligo prvakov tudi v naslednji sezoni.

"Vsi smo se že lahko prepričali, da je pri Ajaxu težko najti kakšno slabost. Nikoli ne obupajo. Z močno voljo in samozavestjo so na povratnih tekmah premagali Real in Juventus. Seveda sem si ogledal številne njihove tekme. Nekoliko me spominjajo na nas. Nihče ni verjel, da lahko Ajax pride do polfinala ali da lahko mi pridemo do polfinala," je dodal Pochettino.

Polfinale, prvi tekmi, torek ob 21.00:

TOTTENHAM - AJAX

Verjetni postavi:

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Sanchez, Rose, Dier, Wanyama, Eriksen, Alli, Lucas Moura, Llorente.

Ajax: Onana, Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui, De Jong, van de Beek, Schöne, Neres, Tadić, Ziyech.

Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)

Povratna tekma bo 8. maja.

Sreda ob 21.00:

BARCELONA - LIVERPOOL

Verjetni postavi:

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Arthur, Messi, Suarez, Coutinho.

Liverpool: Alisson, Alexander Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane.

Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

Povratna tekma bo 7. maja. Finale bo v soboto, 1. junija, na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu.