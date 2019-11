Lazaro Vinicius Marques je 17-letni član Flamenga, ki je kot rezervist poskrbel za najpomembnejša gola na SP-ju do 17 let, saj je v predzadnjih minutah odločil tako polfinale kot finale. Foto: Reuters

Mehičani so vodili od 66. minuti in gola Bryana Gonzalesa pa vse do zadnjih minut. Dvakrat jih je rešila prečka, a nato so videosodniki opazili prekršek v kazenskem prostoru. Prvi strelec Brazlije Kaio Jorge je z bele točke poravnall izid, a drama se je še stopnjevala, pri čemer je močno dišalo po loteriji enajsmetrovk. Adut s klopi Lazaro, ki je v 89. minuti odločil že polfinale s Francijo (3:2), je v 93. minuti iz prve atraktivno izkoristil izreden predložek desnega bočnega branilca Yana Couta. Zlati gol vreden naslova svetovnih prvakov do 17 let!

Po 16 letih znova na vrhu sveta

Četrtič je Brazilija osvojila najmlajšo kategorijo, v kateri Fifa prireja svetovna prvenstva in sicer na vsaki dve leti, v Braziliji pa je potekalo 18. kadetsko svetovno prvenstvo. Po letih 1997, 1999 in 2003 se Selecao znova ponaša z najbolj nadarjenimi nogometaši sveta. Mehika je bila blizu tretjemu naslovu (2005 in 2011), a na koncu je doživela boleč preobrat domače izbrane vrste, ki je v končnici letela na krilih evforičnega občinstva na stadionu Bezerrao v mestu Gama, ki je del zveznega okrožja prestolnice Brasilia.

Bryan Gonzalez je natančen predložek spremenil v vodstvo Mehike, pri čemer je žogo usmeril v tla, od tam pa je šla pod prečko brazilskih vrat. Ravno Gonzalez je v prav zadnji akciji finala prišel do novega strela z glavo, a je bil v 96. minuti nenatančen. Foto: Reuters

Jalova premoč Brazilcev

Brazillija je podjetno začela, trikrat je do strela prišel Gabriel Veron, v 17. minuti pa je desetica Peglow stresel prečko. Ob razmerju poskusov strelov 13:7 in strelih v okvir vrat 4:1 za Brazilce se je prvi polčas finala končal brez zadetkov. V nadaljevanju je bila podobna zgodba, Peglow in ostali so poskušali s streli od daleč, a pritisk je pojenjal.

Brazilski napadalec Kaio Jorge je zvezdnik v nastajanju in se bo vsaj še kakšno leto kalil pri Santosu. Foto: Reuters

Šah-mat Mehičanov

Kazen je prišla v 66. minuti: z leve strani je natančen predložek v osrčje kazenskega prostora poslal Eugenio Pizzuto, skok je dobil Bryan Gonzalez, ki je z glavo žogo od tal s šele drugim mehiškim strelom v okvir vrat zabil v mrežo za šok na stadionu.

Prekršek za 11-m, ko je Veron že oddal žogo

Sledila je brazilska ofenziva za zmagovit preobrat. Najprej je v branilec Cabral z razdalje zatresel prečko, a je latvijski sodnik Andris Traimanis šel gledati videoposnetek in s pomočjo VAR-a prisodil enajstmetrovko, saj je bil predtem podrt Gabriel Veron.

Z bele točke je prvi brazilski zvezdnik Kaio Jorge s petim golom turnirja izenačil na 1:1, četudi je bil mehiški vratar Garcia povsem blizu obrambi. Nato je prišla tretja minuta sodniškega dodatka in predložek Couta za volej Lazara in brazilsko slavje. Po finalu so za najboljšega igralca prvenstva imenovali ravno krilnega napadalca Gabriela Verona. Drugi je bil Francoz Adil Aouchiche, tretji pa Brazilec Eugeno Pizzuto.

Objokani Mehičani po bolečem preobratu. Foto: Reuters Strelca Brazilije v finalu: Kaio Jorge in Lazaro. Prvi član Santosa, drugi Flamenga. Foto: Reuters Veselje svežih svetovnih prvakov od 17 let. Foto: Reuters Jeza mehiškega branilca Gomeza. Foto: Reuters

Hat-trick upa PSG-ja za francoski bron

Za tretje mesto sta se pomerila polfinalna poraženca – evropski mladinski velesili Francija in Nizozemska. Evropski prvaki Nizozemci so povedli prek Mohameda Taabounija (AZ Alkmaar), nato pa je sledil šov Arnauda Kalimuenda Muinge. Član PSG-ja je najprej izenačil, v nadaljevanju pa zadel še dvakrat in s hat-trickom prinesel Franciji bron, kar je po naslovu prvakov 2001 največji uspeh francoske kadetske izbrane vrste.

Več naslovov osvojila le Nigerija

Zgodovinsko je od novih svetovnih prvakov uspešnejša samo Nigerija, ki se ponaša s kar petimi naslovi svetovnih prvakov (1985, 1993, 2007, 2013 in 2015) v najmlajši kategoriji, ki poteka vsaki dve leti. Brazilci so na domačem turnirju dobili prav vseh sedem tekem, medtem ko je Mehika slabo začela z remije in porazom, a na koncu jo je le 10 minut igre ločilo od naslova prvakov. Na nek način so se zdajšnji brazilski kadeti oddolžili za leto 2005, ko so v Limi v Peruju Mehičani presenetili in s 3:0 porazili favorizirane Brazilce.

SVETOVNO PRVENSTVO DO 17 LET – BRAZILIJA 2019

FINALE:

BRAZILIJA – Mehika 2:1 (0::0)

Kaio Jorge 84./11-m, Lazaro 93.; Bryan Gonzalez 66.

Tekma za 3. mesto:

FRANCIJA – Nizozemska 3:1 (1:1)

Kalimuendo 22., 54., 62.; Taabouni 15.