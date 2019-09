Fernandez Ochoa je leta 1992 osvojila drugo in hkrati zadnjo špansko olimpijsko kolajno v alpskih tekmovanjih. Foto: AP

Nesrečno dobitnico olimpijske kolajne je iskalo 200 policistov in 150 prostovoljcev, v iskalni akciji so si pomagali tudi s helikopterji in droni.

56-letna Ochoa je bila nazadnje videna na posnetku nadzornih kamer 24. avgusta v nekem nakupovalnem središču. Od tedaj naprej se je za nosilko bronaste slalomske kolajne na zimskih olimpijskih igrah v Albertvillu v Franciji leta 1992 izgubila vsaka sled.

Španka je v svetovnem pokalu nastopala od 1982 do 1992. V tem času je bila v tehničnih disciplinah ena glavnih tekmic Mateji Svet; dobila je tri tekme v slalomu in eno v veleslalomu, dvajsetkrat je stopila na zmagovalni oder, na olimpijskih igrah 1992 v Albertvillu (skupaj je nastopila na štirih olimpijskih igrah) pa je osvojila bronasto medaljo. To je bila druga in zadnja španska olimpijska kolajna za Španijo v alpskih tekmovanjih. Prvo je za Španijo osvojil njen brat Francisco na slalomski tekmi v Saporu 1972.