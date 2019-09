Miroslav Cerar ima najlepše spomine prav na olimpijske igre v Tokiu leta 1964. Foto: www.alesfevzer.com

"Štejem si v veliko čast, da bom vodil najboljše slovenske športnice in športnike na olimpijskih igrah v japonski prestolnici, na katero me vežejo res lepi spomini. Ob zaupani nalogi Olimpijskega komiteja Slovenije čutim predvsem veliko odgovornost in verjamem, da bom, ob pomoči strokovnega vodstva reprezentance Slovenije, kos zastavljeni nalogi," je sporočil Cerar.

V bogati športni karieri je Cerar, ki bo konec oktobra dopolnil 80 let, medalje začel nabirati na svetovnem prvenstvu 1958 v Moskvi, ko je osvojil bronasto kolajno na konju z ročaji. Na 17. svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki leta 1970 je v Ljubljani Cerar še enkrat postal svetovni prvak na konju z ročaji. Med letoma 1955 in 1970 je nanizal sedeminštirideset nastopov na drugih takratnih velikih gimnastičnih prireditvah in turnirjih, na katerih je požel štirideset zmag, štiri druga in tri tretja mesta.

Dobitnika Bloudkove nagrade za vrhunske športne dosežke 1965 so leta 1999 uvrstili v Mednarodni hram slavnih telovadk in telovadcev v Oklahoma Cityju, z Leonom Štukljem pa sta bila tudi prva, ki so ju izbrali v Hram slavnih slovenskih športnikov (2011).

Cerar je prejemnik številnih odmevnih priznanj in nagrad. Že leta 1969 ga je Mednarodna gimnastična zveza počastila s posebnim priznanjem za prispevek k napredku gimnastike. Prejel je najvišjo jugoslovansko državno nagrado Avnoj (1969), državno odlikovanje SFRJ red za zasluge za ljudstvo z zlato zvezdo (1964), najvišje priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja olimpijski red (L'Ordre Olympique, 1985) ter državno odlikovanje RS zlati red zaslug za velik prispevek na področju športa in izjemne dosežke v gimnastiki (2009).

Poleg pokojnega Leona Štuklja je bil edini individualni soustanovitelj OKS in je ves čas predsednik Slovenske olimpijske akademije. V prvem mandatu je bil podpredsednik OKS, od samega začetka tudi član izvršnega odbora OKS. Leta 1994 je postal član Evropskega gibanja za Fair play, pozneje tudi podpredsednik sveta svetovnega združenja za Fair play. Je ambasador Slovenije za šport, strpnost in Fair play v Svetu Evrope.

Med igrami v Tokiu bo Cerar tudi ambasador Slovenske hiše.