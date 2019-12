Se lahko zgodi, da bosta lanska športnika leta ubranila naziva, saj tudi letos sodita v najožji krog favoritov za priznanje? Lani je bil športnik leta košarkar Luka Dončić, za katerega je priznanje prevzela mama Mirjam Poterbin, športnica leta pa plezalka Janja Garnbret. Foto: BoBo

Prireditev bodo lahko v živo spremljali gostje v Cankarjevem domu in tudi ostali ljubitelji športa v Sloveniji. Televizija Slovenija bo omogočila neposredni prenos, ki se bo začel ob 20. uri.

Kdo bo nasledil lanske slavljence, bo znano v torek po osmi uri zvečer. Lani sta si naziva najboljših prislužila, takrat še devetnajstletna najstnika, košarkarski zvezdnik Luka Dončić in športna plezalka Janja Garnbret. Jadralna posadka v razredu 470 Tina Mrak in Veronika Macarol je postala najboljša ekipa lanskega leta.

Najboljši najprej k predsedniku, nato v CD

Letošnji podeljevalci bodo uspešni Slovenci, ki so s svojim delom pustili velik mednarodni pečat na številnih področjih.

Predsednik Borut Pahor bo dve uri pred tem za najboljše slovenske športnike v predsedniški palači pripravil tudi tradicionalni sprejem ob koncu leta. Uro pozneje se bodo najboljši slovenski športniki in drugi ugledni gostje sprehodili po modri preprogi v Cankarjevem domu.

Voditelja bosta, tako kot lani, športni novinar Saša Jerkovič in igralka Ajda Smrekar. Za glasbeno spremljavo bo ves čas skrbela vokalna skupina Bassless, ki pa zna pričarati tudi najrazličnejše inštrumente in druge zvoke. Predstavili se bodo plesalci Bolera, posebne točke so pripravili akrobatski duo Filip in Blaž ter Tjaša Dobravec na spiralnem drogu ob spremljavi violinistke Maše Golob.

Prvo priznanje Miru Cerarju in Marjani Lubej

Podelitev je prvič potekala leta 1968, ko sta bila najboljša telovadec Miroslav Cerar in atletinja Marjana Lubej. V lanskem glasovanju je Dončić prejel 260 glasov, drugi je bil kolesar Primož Roglič (163), tretji biatlonec Jakov Fak (116).

Janja Garnbret je z 276 glasovi prehitela judoistko Tino Trstenjak (217) in teniško igralko Kajo Juvan (40). Jadralki Mrakova in Macarolova pa sta prejeli 34 glasov in bili pred kanuistično reprezentanco Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič (25), tretja je bila slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu (16).