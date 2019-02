Nanga Parbat je bil do leta 2016 še predzadnji osemtisočak, na katerem ni še nihče stal pozimi, čeprav je to poskušalo okoli 30 odprav. Foto: EPA

Nardi in Ballard sta se prek satelitskega telefona nazadnje oglasila v nedeljo 24. februarja in sporočila, da se nahajata na višini 6300 metrov, nato pa v baznem taboru z njima niso imeli več stika, tako prek telefona kot prek radijske zveze. V času njunega zadnjega javljanja je bilo na gori slabo vreme z oblaki in močnim vetrom.

V Karakorum sta plezalca prispela konec decembra lani in se nameravala na 8126 metrov visoki vrh v težkih zimskih razmerah povzpeti v osrednjem delu zahodne Diamirske stene po slovitem grebenu Mummery, ki še nikoli ni bil preplezan v celoti. Konec januarja sta odpravo zaradi ogromne količine snega in velikih naporov zapustila pakistanska soplezalca. Po mučnem boju z neugodnim vremenom, ko jima je veter odpihnil šotor v tretjem višinskem taboru na višini 5714 metrov, sta Nardi in Ballard le uspela postaviti četrti višinski tabor na višini 6200 metrov.

Ancora una notte di neve, ancora un giorno al campo base. Stando alle previsioni meteo, domani la perturbazione dovrebbe finalmente abbandonare la montagna e lasciare il posto ad una finestra di bel tempo. Avremo quindi modo di guardarci intorno, valutare le condizioni della montagna e elaborare una nuova strategia per i prossimi giorni. La fiducia non manca, ci serve giusto un po' di fortuna…e si riparte!

Nardijeva ekipa je najprej domnevala, da se plezalca ne moreta oglasiti, ker sta na območju, kjer ni signala, a ko po pregledovanju pobočja z daljnogledi niso opazili nobenega gibanja, so sprožili reševalno akcijo.

Helikopter prizemljen zaradi napetosti z Indijo

Za reševalni helikopter so zaprosili pri družbi Askari, ki ima edina v Pakistanu dovoljenje za civilno reševanje z vojaškimi helikopterji. Vendar zaradi naraščajočih napetosti z Indijo reševalni helikopter iz bližnjega središča Skardu še ni vzletel, saj ni dobil dovoljenja pristojnih organov. Italijanski veleposlanik v Pakistanu naj bi zdaj od pakistanskih oblasti le dobil zagotovilo, da bo lahko helikopter poletel v četrtek zjutraj, čeprav se že obeta ponovno poslabšanje vremena.

Nanga Parbat se je zaradi številnih smrtnih žrtev med alpinisti prijel vzdevel "ubijalska gora". Foto: AP

Na pomoč pri reševanju bo s helikopterjem v bazni tabor na Diamirski strani poletel tudi pakistanski plezalec Ali Sadpara, ki je leta 2016 skupaj z Alexom Txikonom in Simone Morom opravil prvi zimski vzpon na Nanga Parbat.

Okoli 160 kilometrov stran v Karakorumu sta tudi dve odpravi, ki se skušata opraviti prvi zimski vzpon na K2, vendar jih po zadnjih informacijah še niso zaprosili za pomoč pri reševanju. Tudi njih bi morali v tem primeru pod Nanga Parbat prepeljati s helikopterjem, kar pa je trenutno nemogoče, saj je nad tistim območjem zračni prostor popolnoma zaprt.

Četrti poskus zimskega vzpona

Za 42-letnega Nardija je to že četrti poskus zimskega vzpona na Nanga Parbat, na katerega se je med drugim skušal povzpeti tudi skupaj s francosko plezalko Elisabeth Revol. Pred letom dni so Revolovo na Nanga Parbatu na višini 6100 metrov v dramatični akciji rešili poljski plezalci, ki so prileteli iz baznega tabora K2 in ponoči preplezali tisoč metrov višinske razlike. Žal niso mogli pomagati njenemu soplezalcu Tomaszu Mackiewiczu, ki je ostal na višini 7200 metrov.

30-letni Ballard po drugi strani še nima takih izkušenj iz Himalaje, se pa lahko pohvali, da je bil prvi, ki je v eni sezoni opravil zimske solo vzpone v šestih največjih severnih stenah Alp. Ballard je sin alpinistke Alison Hargreaves, ki je kot prva ženska brez dodatne pomoči leta 1995 stala na Everestu. Življenje je izgubila istega leta med sestopom s K2, ko je želela kot prva in brez dodatne pomoči v eni sezoni stati na treh najvišjih vrhovih sveta, poleg Everesta in K2 še na Kangčendzengi.