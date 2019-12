Slovenski prvaki, pri katerih je bil z 20 točkami znova najučinkovitejši Božidar Vučićević, ostajajo pri dveh točkah. Foto: www.alesfevzer.com

Izrazite favorite so z odličnim prvim nizom prestrašili, a Rusi so se na opozorilo odlično odzvali in predvsem po zaslugi nezaustavljivega ruskega reprezentanta Jegorja Kljuke zmagali, drugič v ligi.

Opogumljeni z zmago nad ruskimi prvaki, Kuzbas Kemerovom, pred šestimi dnevi so oranžni zmaji odpotovali v daljno Sibirijo, kje jih je čakala še druga ruska ekipa skupine B, še ena ekipa, polna zvenečih imen svetovne odbojke. Bombastičnih napovedi iz ljubljanskega tabora ni bilo, tekmecu so priznavali vlogo favoritov, a menili, da lahko pripravijo še eno presenečenje.



Njihovo prepričanje in samozavest sta se tudi pokazala na igrišču. Na začetku tekme s sproščeno igro niso pokazali nobene prestrašenosti, Rusom so bili dolgo povsem enakovredni, a obdobja nekoliko slabše igre so bila vendarle usodna.

Prvi niz so slovenski prvaki dobili, in sicer po izenačenem boju, v katerem si nobena izmed ekip ni priborila več kot dveh točk prednosti. Ljubljančani so imeli tako prednost tudi pri izidu 24:22, toda nato je Andrej Flajs, ki je prišel v igro le za servis, poslal žogo v mrežo, razpoloženi Kljuka pa je nekaj trenutkov pozneje izničil tudi drugo zaključno žogo, potem ko je po njegovi akciji žoga zadela črto. A Slovencev to ni zmedlo. Najprej so si priborili tretjo zaključno žogo, nato pa nerazpoloženega ruskega reprezentanta Dimitrija Volkova prisilili v napako, kar je pomenilo vodstvo z 1:0.

Na začetku drugega niza je sledilo prvo slabo obdobje ljubljanskih odbojkarjev. Domači so z asom Kljuke povedli s 7:1, nekaj trenutkov pozneje pa vodili tudi z 9:2. Toda domači navijači so jih prehitro odpisali. Varovanci Matije Pleška so se vrnili v igro in izenačili na 14:14. Toda nato jim je spet nekoliko padla zbranost, storili so nekaj nepotrebnih napak, domači so povedli z 20:15, take prednosti pa tako kakovostna ekipa, kot je ruska, težko zapravi.

Slabši sprejem je bil glavni razlog, da je ekipa iz Novega Urengoja v tretjem nizu hitro prišla do šestih točk prednosti. Slovenci so sicer vzpostavili ravnotežje, toda tekmecev niso ogrozili.

Podoben potek je imel tudi četrti niz, Rusi so si na začetku priigrali prednost, nato pa še izkoristili, da so se v gostujočem moštvu nekoliko prehitro sprijaznili s porazom.

Slovenski prvaki bodo naslednjo tekmo v Ligi prvakov odigrali 29. januarja, ko bodo gostovali pri Kuzbas Kemerovu.

LIGA PRVAKOV

SKUPINA B, 3. krog

FAKEL NOVI URENGOJ (RUS) - ACH VOLLEY

3:1 (-24, 20, 19, 16)

Fakel Novi Urengoj: Shoji, Kolenkovsij, Ananijev 4, Stulenkov 6, Šipotko, Antipkin 1, Bogdan 12, Bezrukov, Padar 19, Volkov 2, Petrušov, Rohin, Kljuka 26, Kimerov.

ACH Volley: Flajs Vučićević 20, Kumer, Purić 5, Pavlović 4, Satler, Dagostino, Đirlić, Okroglič 11, Vilimanović 3, Pokeršnik 14, Videčnik 1.

Sreda ob 19.30:

BERLIN RECYCLING VOLLEYS - KUZBAS KEMEROVO (RUS)

Vrstni red: Novi Urengoj 6, Kuzbas Kemerovo 4, Berlin R. V. 3, ACH Volley 2.