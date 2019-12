Slovenski prvaki so navdušili, v petem nizu niso podlegli pritisku in so ugnali ruskega prvaka. Foto: www.alesfevzer.com

Kakšna odbojka v Tivoliju! Izkušnje ACH-ja z ruskimi ekipami do zdaj res niso bile dobre (izgubili so vseh deset tekem, praviloma s 3:0), tokrat pa je slovenski prvak prikazal vrhunsko predstavo in ugnal evropskega velikana, za katerega ni igral poškodovani Viktor Poletajev, Resda je ACH zapravil prednost 2:0, toda v odločilnem nizu je bil spet zbran (19:17) in navdušil 2.500 gledalcev.

Blestel je 205 cm visoki Srb Božidar Vučičević s 37 točkami in 60-odstotno realizacijo v napadu.



Začelo se je po željah 2.500 gledalcev. ACH je krasil dober servis, odlično sta igrala zlasti Božidar Vučičević in Andrija Vilimanović. ACH Volley je povedel z 10:8, gostje so nato osvojili štiri točke zapored, toda slovenski prvaki so spet prevzeli pobudo (20:18) in z uspešno akcijo Jana Pokeršnika izkoristili prvo žogo za niz (25:23).

V drugem nizu je ACH Volley še stopnjeval ritem in z 69-odstotno uspešnostjo zaključeval akcije. S petimi zaporednimi točkami je povedel z 18:10, niz pa dobil kar na 16.

Odsotnost ruskega reprezentanta Viktorja Poletajeva se je ekipi iz daljnega Kumerova zelo poznala, v prvih dveh nizih ni bilo nikogar, ki bi ga lahko dostojno zamenjal. V izenačenem tretjem nizu so gostje ujeli svoj ritem in povedli z 18:22, sledilo pa je izenačenje na 23 in drama v finišu. Kuzbas je izkoristil četrto zaključno žogo.

V četrtem nizu si nobena ekipa ni priigrala več kot tri točke prednosti, spet se je končalo na razliko in spet je bil v odločilnih trenutkih malce bolj zbran debitant v Ligi prvakov.

V odločilnem nizu je bil ACH prvi, ki si je priboril dve točki prednosti (14:12) in dve zaključni žogi, toda za dobljen niz in veliko zmago je bilo treba še precej garati, tudi Kuzbas je imel žogo za zmago. Za ključno točko je bil zaslužen kdo drug kot Vučičević.

LIGA PRVAKOV, skupina B, 2. krog:

ACH VOLLEY - KUZBAS KEMEROVO (RUS)

3:2 (23, 16, -25, -23, 17)

FAKEL NOVI URENGOJ (RUS) - BERLIN RECYCLING VOLLEYS

3:0 (22, 18, 17)

Vrstni red: Kuzbas Kemerevo 4, Novi Urengoj in Berlin R. V. po 3, ACH Volley 2 točki.