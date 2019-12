Mariborčanke si pred tekmo niso delale iluzij, da bi lahko premagale Italijanke. Želele so si vsaj častni niz, se temu približale v drugem nizu, toda kakovostna razlika je bila prevelika. Precej višje Italijanke, ki so z lahkoto izničile tudi visok zaostanek, jim tega niso dopustile. Mariborske napade so zaustavljale z blokom, ko je bilo potrebno, so pokazale, da so tudi odlične serverke. Dokazale so, da imajo za razliko od slovenskih prvakinj tudi širok nabor kakovostnih igralk, saj je njihov trener veliko menjal.

Mariborčanke so pričakovano klonile v Sieni. Foto: www.alesfevzer.com

Igralke Nove KBM Branika so se sicer hitro znebila treme, izničile zaostanek 1:5, odločilni trenutki prvega niza pa so prišli po rezultatu 8:7. Nekaj odličnih servisov, nekaj blokov in razlika je sunkovito narasla, niz se je končal z izidom 25:16.

Italijanke so očitno menile, da bodo do zmage prišle z "levo roko", katastrofalno so vstopile v drugi niz. Slovenke so povedle z 9:3, kar je bil znak za alarm na italijanski klopi. Gostiteljice so prestavile v višjo predstavo, na 14. točki tekmice ujele, nato povedle s 16:15. Toda borbene Slovenke so še naprej strmele k osvojitvi častnega niza, domačim sledile, a borbenost je bila premalo, da bi prišle do izenačenja.

Lorena Lorber Fijok dosegla 13 točk

Nemogoče so poskušale tudi v tretjem nizu, toda ko so domače ušle na 10:5, je bilo že jasno, da bodo morale varovanke Radovana Gačiča, pri katerih je bila s 13 točkami in solidnim odstotkom uspešnosti napadov najbolj razpoložena Lorena Lorber Fijok, kakšen niz morale iskati na kakšni drugi tekmi. Preostanejo jim še dve domači, najprej pa bodo 23. januarja gostovale pri Vakifbanku v Istanbulu.

Naslednjo tekmo bodo igrale 23. januarja, gostovale bodo pri turškem Vakifbanku v Istanbulu.

ODBOJKA

LIGA PRVAKINJ

SKUPINA B, 3. krog

SAVINO DEL BENE SCANDICCI (ITA) – NOVA KBM BRANIK

3:0 (16, 22, 16)

Savino Del Bene Scandicci: Carraro 1, Bricio 3, Stysiak, Malinov, Ferreira Da Silva 7, Kakolewska, Pietrini 10, Merlo, Lubian 11, Sloetjes 12, Cardullo, Molinaro 1, Stevanović 8, Milenković 5.

Nova KBM Branik: Milošič, Košenina 12, Pahor, Dobaj, Bračko 2, Stojiljković 1, Šijanec, Sobočan 8, Pintar, Galič, Lorber Fijok 13, Krajnc 1.

LOKOMOTIV KALININGRAD – VAKIFBANK CARIGRAD

2:3 (32, 21, -19, -24, -10)

Vrstni red: Savino del Bene 8, Carigrad 6, Lokomotiv 4, Nova KBM 0 točk.