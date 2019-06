Slovenske odbojkarice so na dosedanjih petih tekmah dosegle štiri zmage, izgubile so le na gostovanju pri Portugalski, kjer so bile tekmice uspešnejše s 3:2. Pred tem je slovenska izbrana vrsta slavila zmagi nad Estonijo in Grčijo, tri tekme so varovanke Alessandra Chiappinija dobile brez izgubljenega niza.

Slovenke so na petih tekmah zmagale štirikrat in enkrat izgubile. Foto: www.alesfevzer.com

Še posebej so navdušile na težkem gostovanju v Grčiji in slovenski selektor si želi, da bi dekleta tudi doma igrala na tako visoki ravni: "Tekma z Grčijo bo pravi polfinale Evropske lige, saj bo ekipa, ki bo zmagala, igrala v finalu. In pomembno je, da na tak način tekmo tudi doživljamo. Všeč mi je, da ni preračunavanj, ampak da je vložek jasen."

Grčijo premagale že v gosteh

"Ekipa je dobro pripravljena in visoko motivirana, in to je zame zelo pomembno. Grčijo smo tudi že premagali v gosteh, odigrali smo tekmo na res visoki ravni, najboljše v Evropski ligi, in to moramo zdaj ponoviti. Ampak, kot sem že dejal, najpomembnejše je to, da je ekipa pripravljena in motivirana," poudarja strateg slovenske ekipe.

Slovenke so v sredo v Evropski ligi zmagale četrtič, proti Portugalkam so prikazale dobro igro. Se pa dekleta zavedajo, da bodo morala proti Grkinjam, ki veljajo za eno najboljših ekip v srebrni Evropski ligi, igrati še bolje.

"Zavedamo se, da Grčijo lahko premagamo le z našo najboljšo igro. Skušale se bomo ne obremenjevati s tekmicami in njihovo igro, vzpostaviti moramo svojo igro na visoki ravni in brez nihanj, ki so se še pojavljala na prejšnjih tekmah. Naša edina želja je, da zmagamo na tej tekmi in se uvrstimo v finale srebrne lige," je pojasnila srednja blokerka Sašo Planinšec.

Obračun v Športni dvorani Mislinja se bo začel ob 20. uri, slovenske odbojkarice pa bodo tudi tokrat lahko računale na bučno podporo s tribun.

Če bodo Slovenke osvojile prvo mesto v skupini B, se bodo v velikem finalu srebrne Evropske lige pomerile z zmagovalkami skupine A. Trenutno najbolje kaže Izraelu. Finalni obračun bo konec junija. Zmagovalec bo prihodnjo leto igral v zlati ligi.

ODBOJKA (Ž)

EVROPSKA LIGA

6. KROG, Mislinja

Sobota ob 20.00:

SLOVENIJA – GRČIJA

Vrstni red: Slovenija 13, Grčija 12, Portugalska 3, Estonija 2 točki.