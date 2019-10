Slovenija lovi prvi nastop na svetovnem prvenstvu. Foto: Sandi Škvarč

Po zmagah nad Severno Makedonijo in Kosovom so imeli boljšo razliko v zadetkih od Ukrajincev, s katerimi so remizirali. Z osvojitvijo prvega mesta so si Slovenci izborili boljši položaj pred žrebom kvalifikacij za elitni del, ki se bo igral januarja in februarja. Žreb bo 7. novembra. Mesto na svetovnem prvenstvu, kjer Slovenija še ni nastopila, si bo izborilo šest evropskih ekip. Zmagovalci skupin elitnega dela se bodo neposredno uvrstili na prvenstvo, štirje najboljši drugi pa se bodo pomerili za dve prosti mesti.

Izbranci Andreja Dobovičnika, ki so za napredovanje potrebovali točko, so se v prvem delu mučili s tekmecem. V 4. minuti so se znašli v zaostanku, šele v 19., predzadnji minuti prvega dela je Igor Osredkar izenačil. V drugem delu je Slovenija zaigrala bistveno bolje. Po zadetku Kristijana Čujca v 23. minuti se je začela goleada drugega dela. Na 3:1 je po strelu z desne tri minute zatem povišal Rok Mordej. Nato je bil znova uspešen Osredkar, za 5:1 je zadel Žiga Čeh, nato se je znova med strelce vpisal Čujec, piko na i visoki zmagi pa je v zadnji minuti postavil Teo Turk, ki je tudi zagotovil Sloveniji prvo mesto.

3. krog:

KOSOVO – SLOVENIJA 1:7 (1:1)

Maxharraj 4.; Osredkar 19., 28., Čujec 23., 37., Mordej 26., Čeh 35./10m, Turk 40.

UKRAJINA – SEVERNA MAKEDONIJA 5:1 (4:0)

Slovenija in Ukrajina po 7 točk, Kosovo 3, Severna Makedonija 0.

V zadnji del kvalifikacij potujeta prva in druga ekipa skupine, tretja in četrta pa v dodatne kvalifikacije za Euro 2022.