Poraz na Koroškem ni vnesel nemira v ekipo iz Šaleške doline, ose so na tem dvoboju nastopile zdesetkane in brez krožnih napadalcev, tudi v odsotnosti Mihe Kavčiča in Vladimirja Bojanića so bile povsem konkurenčne tekmecem iz mesta ob Savinji.

Rokometaši Gorenja so odločeni, da po sezonah 2008/09, 2011/12 in 2012/13 v klubske vitrine dodajo četrti naslov državnih prvakov. Foto: www.alesfevzer.com

Primorski strateg na velenjski klopi Zoran Jovičić je po petkovem dvoboju športno priznal poraz in dodal, da bodo v novi sezoni s Celjani odigrali še številne tekme, ki bodo veliko pomembnejše od nedavnega "revijalnega" obračuna v Slovenj Gradcu.

Prišli Celminš, Bojanić, Okleščen, Panjtar in Šol

V Velenje so v poletnem prestopnem roku prišli Andris Celminš, Vladimir Bojanić, Gregor Okleščen, Aljaž Panjtar in Žan Šol. Spremembe so se zgodile tudi v strokovnem štabu, kjer je mesto pomočnika trenerja prevzel Benjamin Zbičajnik, na mesto kondicijske trenerke pa je prišla nekdanja atletinja Nina Djordjevič.

"Pred začetkom lanske sezone smo naredili popolno osvežitev članske ekipe in krenili v načrtno zgodbo postopnega napredka. Pokalna lovorika je bila zagotovo lepa nagrada za vse nas v klubu, predvsem pa je bila pokazatelj, da smo stopili na pravo pot. V tej smeri nadaljujemo tudi v sezoni 2019/20, čeprav se po finančni plati ne moremo kosati s sosedi iz Celja," je na začetku novinarske konference dejal direktor kluba Janez Gams.

Gams: O naslovu bodo odločale manjše tekme

"O naslovu prvaka bodo odločale 'manjše tekme'. Našega koncepta ne mislimo spreminjati, saj so nas v lanskem letu ti kratkoročni cilji pripeljali do nekega končnega cilja, ki je bil v naših načrtih pred začetkom sezone. Tudi zdaj imamo v glavi svoj cilj, katerega smo si razdelili na več etap. Vsaka traja od tri do sedem dni in s temi cilji bomo šli naprej. Pripeljali smo igralce, ki nam ustrezajo tako po igralski kakovosti in miselnosti. Menim, da so se novinci vklopili v ekipo, tako na športnem kot družabnem področju," je dodal Gams.

Jovičić: Pridno bomo trenirali in upamo, da se bo trud poplačal

"Glede superpokala mi je žal, da nismo igrali v popolni postavi. Glede tekme lahko rečem, da so fantje dali od sebe svoj maksimum. Celje tekme ni dobilo z lahkoto, kar vidim kot neko našo priložnost za naprej. Mi bomo še naprej pridno trenirali in upam, da se nam bo ta trud enkrat povrnil. Naši kratkoročni cilji so zelo dobro definirani. Na vsako tekmo se moramo maksimalno pripraviti, dali bomo vse od sebe in videli bomo, kam nas bo to pripeljalo," pa ocenjuje trener velenjske ekipe Jovičić.