Med krajšim evropskim premorom so tigrice dosegle dve zmagi v državnem prvenstvu (Izola 38:30, Krka 42:20) in se po zmagi proti Vrhniki (45:26) uvrstile v četrtfinale Pokala Slovenije. Formo pa so krepile tudi s skupnimi treningi z izbrano vrsto iz Japonske.

Krimovke so na Kodeljevem morale priznati premoč Györu. Tudi na Madžarskem bi bilo vse razen gladke zmage domačih veliko presenečenje. Foto: www.alesfevzer.com

Čeprav realnih možnosti za zmago ni, se krimovke pred sobotno tekmo, ki se bo v Györu začela ob 17.00, ne predajajo. Zavedajo pa se, da jih odločilni srečanji čakata v zadnjem krogu, ko se bodo pomerile z Banikom v gosteh in Sävehofom doma.

Bregar: Pripravljeni bomo, ko bo to najpomembneje

"V zadnjem tednu smo predvsem skrbeli za našo formo, ki bo zelo pomembna predvsem v petem in šestem kolu. Trenirali smo z reprezentanco Japonske, kar bi ocenil za zelo uspešno, saj gre za ekipo z občudovanja vredno hitrostjo. Nekaj elementov igre smo močno izboljšali, res pa je, da nas pestijo določene poškodbe. Upam, da se je dlančnica Nataše Ljepoje dokončno zacelila in se bo lahko končno pridružila ekipi, saj je zelo pomemben člen na položaju štiri. Po prilagojenem programu je trenirala Nina Zulić, njen nastop za tokratni dvoboj je pod vprašajem. Poškodovala se je Laura Cerovak, ki ima počen mezinec na nogi. Vsak teden je nekaj novega, a delujemo normalno in verjamem, da bomo najbolje pripravljeni, ko bo to najpomembneje," je dejal trener Krima Uroš Bregar.

ROKOMET (Ž)

LIGA PRVAKINJ

SKUPINA D, 4. krog

Sobota, 2. novembra, ob 17.00:

GYÖR – KRIM MERCATOR

SÄVEHOF – BANIK

Vrstni red: Györ 6, Banik 3, Krim 2, Sävehof 1 točka.